Fervono i preparativi per la seconda edizione Temptation Island Vip, la versione con personaggi noti del seguissimo reality dei sentimenti trasmesso su Canale 5. In queste ore la produzione del programma ha tuonato contro alcune coppie. Motivo? Pare che alcuni vip abbiano dichiarato di aver rifiutato di partecipare pur non essendo mai stati contattati.

Temptation Island Vip 2019, il comunicato della produzione

La produzione di Temptation Island ha pubblicato un comunicato ufficiale sui social per smentire le parole di alcune coppie. Lo staff ha dovuto mettere a tacere voci di vip pronti a dichiarare di essere stati contattati per partecipare alla prossima edizione e di aver rifiutato.

Ci sono coppie che dichiarano di aver rifiutato di partecipare a #TemptationIslandVip, quando in realtà nessuno le ha mai invitate… Sarebbe troppo brutto scrivere chi, vero?

Il post, pubblicato su Instagram, è stato contemporaneamente condiviso anche da Raffaella Mennoia, autrice di Maria De Filippi. Ma chi si rivolge l’annuncio della produzione?

Temptation Island Vip 2019 conduttore: Filippo Bisciglia bis?

Intanto cresce l’attesa per conoscere chi sarà il conduttore della seconda edizione della versione vip di Temptation Island.

Dopo l’abbandono forzato di Simona Ventura passata in Rai chi prenderà il timone del programma?

Stando ad alcune voci di corridoio sembrerebbe possibile l’arrivo di Filippo Bisciglia alla guida anche della versione vip del reality show dei sentimenti. L’ex concorrente del Grande Fratello, infatti, è tra i papabili conduttori chiamati a rimpiazzare Super Simo, anche se non è da sottovalutare l’arrivo di Ilary Blasi. La conduttrice ha lasciato il Grande Fratello Vip passato nelle mani di Alfonso Signorini. Sarà davvero così?

Intanto il pubblico si è chiesto: chi sono queste coppie vip che avrebbero rifiutato di partecipare al programma? A parlare di Temptation Island Vip Francesca De Andrè che ha dichiarato: “Lascio della suspense. Non mi è stato proposto nulla per ora”, ma anche Ambra Lombardo e Kiko Nalli sembrerebbero due possibili concorrente. Infine anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno parlato di una loro possibile partecipazione al programma. Non resta che attendere ulteriori dettagli sui concorrenti dell’attesissima seconda stagione.