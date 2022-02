Oroscopo Paolo Fox del giorno: giovedì 17 febbraio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 17 febbraio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Per il segno zodiacale dell’ariete direi che è molto importante chiarire tutte le questioni personali o familiari che non vanno, perché sabato e domenica saranno delle giornate un po’ sottotono. Sappiamo che negli ultimi fine settimana alcune coppie in crisi hanno dovuto ribadire alcuni concetti in maniera un po’ pesante. Addirittura ci sono nati sotto il segno dell’ariete che hanno vissuto un momento di crisi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Non escludo che queste prime tre giornate della settimana siano state pesanti, ma in questo giovedì tu puoi superare quello che è successo nelle ultime 72 ore. Quindi tutto quello che stai facendo adesso non solo è importante per ritrovare un po’ di tranquillità ,ma questa giornata in modo particolare aiuta.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Mi piace la giornata di sabato, mi piace la giornata di domenica. Sono un po’ o più strane Queste giornate di giovedì e venerdì tu hai un grande orgoglio! E’ capitato di recente di scontrarti con delle persone poco chiare, magari persone che sono state influenzate da altri, che non ti vedono di buon occhio.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il segno del cancro sta vivendo una grande rivoluzione e ogni crescita interiore per forza di cose comporta attimi di agitazione, momenti di grande stanchezza. A volte ti chiedi se sei tu dalla parte del torto o sono gli altri che non ti capiscono.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Leone fatti forza! Cerca di guadagnare tempo! Questa situazione astrologica è particolare per il lavoro, ad esempio chi aspettava nomine o chiamate avrà di più. Resta un pochino strana per questioni di soldi o se hai una attività in proprio o devi recuperare quattrini. Altri in questo momento dovranno stare attenti ed evitare qualche piccola tensione in casa.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il fatto che oggi la luna si trovi il tuo segno zodiacale è certamente un indizio di forza. E’ già da tempo che questo segno zodiacale può contare su grandi idee. Ritengo però che ci sia un contratto in scadenza entro metà anno, oppure un evento da organizzare in famiglia entro metà anno. E tutto questo ogni tanto può comportare piccoli momenti di stress.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Cari bilancia capisco che siate reduci da una situazione strana. Ci sono state delle persone che tra fine gennaio e inizi di febbraio hanno ricevuto una lettera spiacevole. Magari hanno avuto un blocco momentaneo per quanto riguarda il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

lo scorpione in questa seconda parte della settimana può contare su stelle migliori. Abbiamo visto che gli inizi di questa settimana sono stati pesanti. Tra lunedì e mercoledì non pochi nati sotto il segno dello scorpione hanno dato in escandescenze.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il Sagittario deve rimboccarsi le maniche, pensare a qualcosa di bello che capiterà attorno alla primavera. Se già adesso ci sono degli amici, delle persone che ti chiedono di fare qualcosa vai avanti! Non deve essere un progetto super.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Capricorno, devi parlare di cose importanti, ci sono delle persone che ti devono dare delle spiegazioni. Muoviti oggi e domani ricordo che questo cielo vede una presenza di pianeti interessanti per quanto ti riguarda. Ma soprattutto di questa Venere e di questo Marte che ti fa anche reagire con rabbia ad ogni genere di sopruso.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Acquario sei un tipo che va contro corrente, è stato un pochino complicato gestire la tua esistenza negli ultimi mesi, ci sono stati momenti di grande tensione. Quelli che stanno bene hanno deciso di fare pace con il cervello come si dice, e di vivere la realtà per quello che è.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Pesci per 48 ore dovrai stare attento alle polemiche, anche a non metterti contro qualcuno che conta. E’ importante questa presenza di Giove attiva nel tuo segno, è difficile adesso cadere. Come magari è capitato l’anno scorso. Questo è addirittura cielo fertile per i figli, per la casa, per i progetti di coppia.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.