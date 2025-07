Oroscopo Paolo Fox del giorno: lunedì 14 luglio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 14 luglio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La nuova settimana si presenta con un lunedì importante, soprattutto perché mette in campo una missione da compiere nel campo lavorativo. In generale c’è una discussione ancora aperta da gestire con molta prudenza. Sai bene come sei fatto: sei una persona pronta alle trattative e determinata a far valere le tue ragioni, ma anche incline a prendere decisioni rapide. Il consiglio è non affrettarsi a trarre conclusioni o a chiudere accordi senza valutato attentamente ogni aspetto. In amore questo è un momento ideale per vivere esperienze che coinvolgano sia la mente che le emozioni.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Dopo un fine settimana vissuto con un po’ di agitazione e tensione questa settimana si apre con la possibilità di ottenere soddisfazioni. Se qualcuno ti ha escluso da un progetto e non ha riconfermato un tuo programma sappi che stanno per arrivare novità positive. Molto probabilmente già dalla primavera molti hanno pensato a un rinnovamento totale, a una rivoluzione professionale che può concretizzarsi anche in casi eccezionali, variando aziende o un ruolo. Inoltre il momento di prendersi una rivincita.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

A volte nelle trattative la formula del successo sta nel trovare un punto di incontro, un compromesso che soddisfi entrambe le parti. La giornata di mercoledì si presenta decisamente promettente, per chi ha questioni da risolvere e sta aspettando risposte. Tuttavia se già da questa mattina noti tensioni e polemiche in corso, ti consiglio di staccare la spina a metà settimana per evitare di peggiorare la situazione. Questo è un periodo in cui il cuore gioca un ruolo importante!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Oggi il cielo è particolarmente favorevole con la luna che porta dolcezza e sensibilità. Le questioni professionali, come sempre, sono in primo piano e richiedono attenzione impegno, ma non bisogna dimenticare l’importanza dell’amore. Questa luna aiuta a capire se una persona è veramente quella giusta per te, stimolando una riflessione profonda sui sentimenti. Tuttavia il richiamo dei sentimenti è già forte in queste giornate di luglio e merita di essere ascoltato!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Hai superato un fine settimana che con probabilità ti ha messo in conflitto con qualcuno o ha creato tensioni minori, ma è il momento di andare avanti con determinazione. Mercoledì e giovedì saranno le giornate più efficaci di una settimana che inizia a profumare di successo. Mercurio che transita nel tuo segno in buon aspetto con Saturno, dirige i lavori di una settimana non solo produttiva ma anche ispiratrice, con intuizioni di felici opportunità di crescita non solo in ambito pratico ma anche nell’amore.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Nei mesi passati hai vissuto una certa preoccupazione, ma ora penso che tu abbia fatto un grande passo avanti. Forse non hai risolto tutti i problemi della tua vita, ma hai imparato che si può convivere anche con qualche incertezza. Non è facile sciogliere alcuni dilemmi immediatamente: solo il tempo potrò offrire risposte complete e soddisfacenti. Sul lavoro la situazione è ancora in bilico, e questo può generare nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Durante questa settimana servirebbe solo un pizzico più di diplomazia nei rapporti interpersonali. Tuttavia gli ultimi mesi sono stati altalenanti, pesanti sotto il profilo dei rapporti personali e lavorativi. Molti hanno affrontato problemi che hanno messo a dura prova la pazienza e la tolleranza. Anche i più accomodanti, arrivati a un certo punto, hanno finito per dire basta scegliendo di allontanarsi da situazioni e persone incomprensibili

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Dopo un weekend un po’ agitato, oggi e domani hai maggiori possibilità di riuscita e di miglioramento nelle situazioni in corso. La luna favorevole aiuta a muoverti con leggerezza e gestire meglio le relazioni. Questo periodo è ricco di intuizioni importanti, grazie anche a Giove in posizione favorevole: così persino se ci sono stati dei blocchi nel lavoro, presto si apriranno nuovi scenari e opportunità dal punto di vista sentimentale. Il cielo di luglio resta di riferimento, ma il vero top arriverà ad agosto.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sei un segno che spesso riesce a lasciarsi scivolare addosso le difficoltà, utilizzando una buona dose di buon senso e di ottimismo. Ma questo inizio settimana si presenta piuttosto faticoso. Può darsi che tu abbia tanti progetti da seguire, che debba spostarti e muoverti molto. Ricordo che il Sagittario non è ama stare chiuso in casa: ha bisogno di libertà e movimento. Quindi la prima cosa da fare è cercare di programmare uno spostamento, ampliare propri orizzonti. Hai una grande voglia di riscatto.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questa giornata ti aiuta a ritrovare un po’ di buon umore e a fare chiarezza nelle relazioni. Sei noto per la tua serietà e determinazione, ma nella vita spesso devi fare più fatica rispetto agli altri per ottenere ciò che desideri. Ad esempio, spesso ti sarà capitato di amare una persona, ma di dover affrontare una distanza per incontrarla, superare ostacoli per raggiungerla, e lo stesso vale per progetti lavorativi: devi sempre impegnarti di più degli altri per avere successo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’accento in questo periodo è fortemente sulle questioni economiche, che creano qualche disturbo e incertezza. Mercurio in posizione segnala che alcune cose non funzionano come dovrebbero e bisogna capire bene il motivo. Probabile che ci siano dei ritardi dei pagamenti o qualche problematica nelle compravendite. Se porti avanti da anni una collaborazione o un progetto, è possibile che tu non sia del tutto sereno, forse perché il carico di lavoro è elevato e non tutti i componenti del gruppo collaborano allo stesso modo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questa luna entra direttamente in contatto con il tuo segno che ha una naturale capacità di far valere le proprie intuizioni, si potrebbe parlare quasi di preveggenza. Al momento la tua vita amorosa sembra non avere ancora raggiunto un punto di stabilità. Anche se ami profondamente una persona e non ci sono conflitti evidenti, probabile che ci siano delle lontananze, sia fisiche che psicologiche. Forse il lavoro ti assorbe molto e non riesci a dedicare il tempo che vorresti a chi ami.

