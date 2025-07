Oroscopo Paolo Fox del giorno di giovedì 10 luglio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 10 luglio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di oggi sarà animata da un’energia intensa, alimentata da una Luna favorevole che vi infonde forza e determinazione. È il momento giusto per affrontare scelte che avete rimandato troppo a lungo. In amore, grazie a Venere, risplendete di fascino, soprattutto se state vivendo un amore agli inizi. Sul fronte professionale, lasciatevi guidare dall’intuito: una telefonata inaspettata potrebbe aprirvi nuove strade. Giornata positiva, ma cercate di evitare tensioni inutili.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Oggi sarà una giornata da assaporare con calma, come più vi piace. La Luna vi invita a riflettere su ciò che desiderate veramente. In amore è il momento di essere sinceri: se ci sono cose non dette, è tempo di chiarirle. Sul lavoro, servono costanza e metodo, ma fate attenzione alla stanchezza che potrebbe farsi sentire. Oggi sarà ideale per sanare piccoli attriti in famiglia. Non ignorate ciò che vi arriva nei sogni: tra le immagini oniriche potrebbe nascondersi una verità importante.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Vi attende una giornata carica di stimoli e nuove possibilità. Mercurio vi sostiene e favorisce dialoghi, scambi e nuove conoscenze. L’oroscopo prevede sorprese, soprattutto per i cuori solitari: occhi ben aperti nel tardo pomeriggio. Sul lavoro, siate pronti a cogliere un cambiamento che inizialmente vi spaventa ma che vi libererà. Oggi potrebbe arrivare una proposta interessante: valutatela con coraggio ma senza incoscienza. Non fate promesse che non siete in grado di mantenere.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La Luna nel vostro segno amplifica sensibilità e intuito. Vi sentirete particolarmente ricettivi e ispirati. L’amore richiede ascolto profondo: i rapporti sinceri si rafforzeranno, quelli più fragili potrebbero vacillare. In ambito lavorativo, riflettete prima di agire: è tempo di pianificare, non di raccogliere risultati.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il vostro fuoco interiore tornerà a brillare. Il Sole vi dona forza e carisma, rendendovi protagonisti. In amore, le passioni si accendono con facilità: se siete in coppia, pianificate un momento speciale. Sul lavoro, mantenete la concentrazione. Oggi sarà una giornata favorevole per dare forma a una vostra intuizione creativa. Non accontentatevi, ma non lasciate che il desiderio di controllo rovini i rapporti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Le stelle di oggi vi incoraggiano a lasciare andare ciò che non potete gestire. Siate più flessibili, anche se per natura tendete al controllo. In amore, fate attenzione a non essere troppo severi con il partner: la dolcezza rafforza i legami. Qualche piccolo rallentamento sul lavoro, ma nulla che non possiate superare con il vostro consueto metodo. Una passeggiata o un momento di silenzio vi aiuteranno a chiarire i pensieri.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Oggi sarete spinti a cercare equilibrio e armonia. Il cielo è favorevole ma vi chiede attenzione alle vostre emozioni. In amore, concentratevi sul presente e non su confronti con il passato. Sul piano professionale, un’opportunità potrebbe giungervi da lontano. Oggi sarà perfetto per riordinare pensieri, spazi e relazioni. Un consiglio apparentemente semplice potrebbe rivelarsi illuminante. Trovate bellezza anche nei dettagli più piccoli.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Il vostro sguardo oggi sarà ancora più profondo. Potreste fare un incontro importante, soprattutto sul piano emotivo. Verità nascoste potrebbero emergere: affrontatele con maturità. In ambito lavorativo, l’intuito sarà il vostro miglior alleato. La giornata di oggi sarà ideale per chi si dedica a discipline mentali o spirituali. A volte, ciò che non viene detto parla più di mille parole: lasciate spazio alla vostra capacità di percezione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Oggi tornerà la voglia di scoprire nuovi orizzonti. Le stelle vi incoraggiano ad allargare gli orizzonti, sia fisici che interiori. In amore, c’è bisogno di movimento e novità: rompete la routine se siete in coppia, o apritevi a incontri diversi se siete soli. Sul lavoro, puntate sulla vostra originalità. Il Sole, carta del giorno, annuncia chiarezza e successo

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Vi sentite particolarmente centrati. Il cielo favorisce i progetti stabili e a lungo termine. In amore, però, cercate di essere meno rigidi: apritevi di più anche se vi costa fatica. Sul lavoro, la perseveranza sarà premiata. La giornata di oggi sarà perfetta per occuparvi di questioni economiche o ufficiali. Non dimenticate però le emozioni: sotto l’apparente durezza, c’è un cuore che vuole farsi sentire.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Oggi il cielo sarà particolarmente favorevole alla vostra creatività. Vi sentirete ispirati e pronti a concretizzare idee brillanti. In amore, siate audaci: sorprendete, dichiaratevi, scrivete ciò che sentite. Sul lavoro, la giornata sarà fertile per chi si muove nel campo dell’arte, della comunicazione o dell’innovazione. Il mondo annuncia un ciclo che si chiude e un altro che si apre. Non seguite le regole per forza: seguite voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Siete profondamente connessi con il vostro mondo interiore. Avete chiarezza su ciò che desiderate davvero. In amore, mostrate ciò che provate con autenticità. Nella sfera lavorativa, la vostra visione si rivelerà preziosa: non sottovalutate ciò che avete intuito. La carta del giorno vi suggerisce di abbracciare i vostri sogni con fiducia. Oggi sarà un giorno in cui il cuore vi guiderà più della mente.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.