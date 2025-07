Oroscopo Paolo Fox di oggi: domenica 13 luglio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 13 luglio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Il Sole si armonizza con la Luna per offrirvi nuove opportunità sul piano affettivo. Avvertite il bisogno di liberarvi di un fardello emotivo che vi accompagna da tempo. Le stelle vi invitano ad ascoltare ciò che il cuore vuole dirvi e a prestare attenzione ai piccoli segni che l’universo vi manda. Per chi è solo, si apre la porta a un incontro imprevisto. In ambito professionale, la giornata favorisce intuizioni brillanti, ma è meglio evitare scelte definitive.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questa domenica porta con sé energie intense che vi spingono a guardarvi dentro con delicatezza. Potrebbe presentarsi l’occasione per un confronto significativo con una persona legata al vostro passato. Evitate di sottrarvi: affrontare ciò che è rimasto in sospeso può essere liberatorio. In amore si richiede sincerità per costruire qualcosa di stabile. Il lavoro è in secondo piano, ma nel silenzio può nascere un’intuizione brillante. La salute è buona, anche se avete bisogno di alleggerire la mente.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il cielo di oggi riflette la vostra dualità: momenti di chiarezza si alternano a fluttuazioni emotive. È una fase passeggera, parte integrante del vostro cammino personale. In amore, una parola sincera può riaccendere una passione o porre fine a ciò che non funziona più. Sul lavoro, tutto appare in sospensione, ma grazie all’influsso di Mercurio potreste avere idee interessanti per il futuro. L’intuito sarà la vostra guida, soprattutto se dovete fare una scelta. Le parole hanno un grande potere!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Con Luna e Nettuno che agiscono nel vostro cielo, la domenica vi invita a non reprimere le emozioni: esse rappresentano la vostra forza oggi. In amore c’è bisogno di tenerezza ma anche di chiarezza: se qualcosa vi turba, parlatene apertamente. La famiglia può essere fonte di conforto o di limite, a seconda di come deciderete di viverla. Sebbene il lavoro non sia centrale in questa giornata un messaggio inaspettato potrebbe aprire nuovi scenari per i prossimi giorni. Prendetevi cura della salute!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il vostro astro guida, il Sole, vi infonde energia e determinazione. La giornata si apre sotto buoni auspici: un incontro, anche breve, potrebbe risvegliare emozioni profonde. Se siete in una relazione, condividete i vostri progetti con entusiasmo. Il lavoro, pur essendo sempre presente nei vostri pensieri, oggi merita una pausa. La salute è in miglioramento, ma non abusate delle vostre energie: meglio muoversi con misura. Vivete questa domenica con il vostro solito slancio e cuore aperto.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La vostra mente è molto attiva, ma oggi è il momento giusto per concederle un po’ di tregua. Trovate piacere nelle piccole cose: una tisana, un libro, il silenzio. Nei sentimenti, ciò che non viene detto può creare distanza: meglio comunicare con sincerità. Anche se non lavorate, una soluzione brillante potrebbe arrivare in sogno o in un momento di relax. Prendetevi cura di voi stessi e delle persone care. Attenzione alla digestione: corpo e mente sono collegati.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

È una giornata delicata, in cui l’equilibrio va coltivato senza sacrificare la sincerità. Potreste trovarvi a mediare in un ambito affettivo o familiare. I sentimenti sono intensi, ma fate attenzione a non idealizzare troppo le persone. Se siete soli, un incontro inaspettato può smuovere le acque emotive. Il lavoro oggi lascia spazio alla bellezza e all’arte, che vi rigenerano. È una domenica leggera, da vivere come un delicato sogno ad occhi aperti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le profondità del vostro animo si agitano, rivelando desideri nascosti e intuizioni sorprendenti. Potreste ricevere un messaggio significativo attraverso un sogno o un segno apparentemente casuale. Chi ha chiuso con il passato potrebbe sentirsi pronto per ricominciare. Il lavoro non è prioritario, ma un’idea latente comincia a prendere forma. Riposate e fate attenzione alla qualità del sonno. Le energie vi invitano a lasciarvi andare: scrivete, meditate, create spazio per voi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il cielo vi dona una sensazione di leggerezza e la protezione di Giove vi incoraggia a cercare nuove prospettive, anche attraverso piccoli spostamenti o esperienze fuori dall’ordinario. Nei sentimenti, il dialogo vivace e ironico rafforza i legami. I single hanno uno charme che non passa inosservato. Il lavoro può aspettare: la mente è già oltre l’orizzonte. La salute è buona, ma è bene evitare gli eccessi. Sfruttate questa energia per allargare i vostri confini interiori.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Una domenica fatta di riflessioni e ordine interiore. Il cielo sopra di voi è stabile, ma vi invita a essere meno rigidi con voi stessi. Nei sentimenti si riaccendono antiche promesse: chi è in coppia può riscoprire un’intimità più autentica. Per i single, c’è attrazione verso figure diverse dal solito. Il pensiero torna spesso al lavoro, ma oggi è importante concedersi una vera pausa. Rilassate i muscoli e dedicatevi alla natura.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Oggi la vostra mente si apre a nuove idee e visioni. Sognate in grande, ma cercate di mantenere un punto d’appoggio concreto. In amore siete inquieti: forse è tempo di chiarire con il partner o di fare un po’ di introspezione. I single potrebbero ricevere una proposta insolita. Sul lavoro, la testa è in fermento, ma le risposte arrivano solo se rallentate. Ritemprate la mente con arte, musica e buone conversazioni. Le energie parlano di un risveglio interiore: affidatevi all’ispirazione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Oggi siete particolarmente permeabili alle emozioni, che vi attraversano con forza. Le stelle vi invitano a fluire con ciò che sentite, senza resistenze. In amore, il vostro magnetismo non passa inosservato: le coppie riscoprono la tenerezza, mentre per i single c’è il rischio di un incontro fulminante. Il lavoro oggi non ha priorità, e va bene così. Rilassate corpo e mente. L’immaginazione è la vostra medicina: scrivete, disegnate, sognate.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.