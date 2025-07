Oroscopo Paolo Fox del giorno: lunedì 7 luglio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 7 luglio 2025. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato dal noto astrologo per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi sarà una giornata molto positiva, grazie all’influsso benefico di Venere, che ti aiuterà a superare un momento delicato. Chi ha iniziato da poco un nuovo progetto, pur avendoci messo tutto l’impegno possibile, potrebbe rendersi conto che è necessario rivedere qualcosa. In alcuni casi, sarà addirittura il caso di considerare un cambio di direzione. Se invece nel lavoro hai a che fare con una persona che ti rappresenta è possibile che alcuni equilibri siano cambiati. Tuttavia, tutto questo non andrà a intaccare i sentimenti, anzi. Proprio ora, hai un forte bisogno di amare ed essere amato!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il futuro conta, ma non dimentica il passato. Ancora una volta mi trovo a ribadire un concetto importante: non cercate di recuperare ciò che è ormai perduto. Se una persona è uscita dalla vostra vita, se un lavoro non è più come prima, non ha senso forzare le cose per riportarle indietro. Forse, quel desiderio di cambiamento che sentite è già attivo da tempo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

È difficile credere che, in questi giorni, manchino del tutto persone di riferimento attorno a voi. Naturalmente, chi è innamorato o vive una storia stabile da tempo potrebbe iniziare a pensare a un passo importante, come la convivenza o il matrimonio. Chi ha già intrapreso una scelta di questo tipo si trova ora in una posizione di forza. Anche chi sta valutando una separazione si sente più deciso e determinato: non ci sono più troppi rimorsi, e anche eventuali crisi si affrontano con più lucidità.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La giornata di oggi richiede solo una revisione dei conti. Forse perché nei prossimi mesi serviranno più risorse economiche per realizzare ciò che desiderate davvero. È il momento di pianificare con attenzione. In ogni caso, se avete in mente una proposta o un’iniziativa, agite ora, perché questa settimana è favorevole quasi per intero. Le uniche giornate leggermente sottotono saranno mercoledì e giovedì

Oroscopo Paolo Fox Leone

La settimana inizia nel migliore dei modi: avete la Luna favorevole e Mercurio nel segno, un’accoppiata che vi regala energia, chiarezza e una marcia in più. Se al vostro fianco c’è la persona giusta e vi sentite davvero coinvolti, non avrete timore di dimostrare tutto l’affetto che provate. Le relazioni che nascono ora hanno basi solide e, durante l’estate, potranno consolidarsi e diventare punti di riferimento nella vostra vita. Inoltre, questo è il momento giusto per prendervi una rivincita: potete finalmente mettere da parte chi vi ha ostacolato, chi ha cercato di screditarvi o ha creato problemi nel vostro passato

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Non è escluso che siate ancora tormentati da qualche piccolo dubbio. Oggi e domani la Luna è in aspetto contrario, e questo può aumentare un certo nervosismo, che rischia di riflettersi soprattutto nelle relazioni affettive e familiari. Anche se siete accanto alla persona migliore del mondo, tra oggi e domani potreste avvertire una certa distanza emotiva, oppure ricevere dei rimproveri ingiusti, che vi lasciano l’amaro in bocca. Luglio non è il periodo migliore per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Dedicate più tempo ai vostri sentimenti e alle amicizie. Non solo perché, grazie a una persona che vi vuole bene, potreste ricevere una bella conferma, ma anche perché questo oroscopo parla di relazioni che nascono e di emozioni che si susseguono. Sono convinto che molti di voi sentano davvero il bisogno, dal punto di vista romantico e affettivo, di recuperare il tempo perduto. Quello che convince un po’ meno, al momento, è la situazione lavorativa. C’è confusione, e tenere testa a tutto diventa complicato.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questa fase mi piace molto, soprattutto per chi desidera aumentare la propria forza all’interno di un gruppo o prendere una decisione importante che riguarda il lavoro o l’attività. Vi dico subito che le giornate più intense di questa settimana saranno mercoledì e giovedì. Si parte con grande energia, ma c’è anche bisogno di recuperare ciò che è stato perso a giugno.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Lunedì e martedì saranno giornate importanti. Non escludo che possano esserci contrasti o veri e propri bracci di ferro. Se volete portare avanti un progetto o cambiare qualcosa all’interno di un programma già avviato, potreste incontrare resistenze da parte di chi è contrario alle trasformazioni. Non mollate, però, perché a partire dal 22 luglio il Sole tornerà favorevole, e il mese si chiuderà in grande stile. È anche arrivato il momento di chiarire ciò che non funziona in amore. Luglio è un mese un po’ strano a livello emotivo: molte sensazioni verranno messe in discussione!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questa settimana vivrete un momento di grande forza, soprattutto tra mercoledì e giovedì. Che dobbiate cambiare gruppo, ruolo o riferimenti, è importante ora portare avanti il lavoro con tenacia. Avete lavorato molto per raggiungere un ruolo importante o state facendo grandi passi per ottenere il vostro posto al sole, ma la stanchezza si fa sentire da un po’ di tempo. L’amore può essere una grande fonte di conforto per questo vuoto interiore, e spero proprio che sia così.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’opposizione di Mercurio, attiva per tutto il mese di luglio, crea una sorta di attrito e soprattutto difficoltà nel pareggiare i conti tra entrate e uscite. Se state aspettando qualcosa, probabilmente dovrete reclamarlo, e non escludo che anche questa settimana possano esserci momenti di nervosismo. Pensiamo invece all’amore: oggi, con la Luna e Venere a favore, il cielo vi sorride.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Vi aspettano alcune giornate faticose, anche se luglio sarà un mese favorevole, ma oggi e domani potreste sentirvi sotto pressione, sia perché avete molti impegni, sia perché qualcuno vi mette alla prova. Cosa fare in questi casi? La prima cosa è evitare conflitti, momenti di tensione, abbattimento e pessimismo. È importante anche prendervi cura di voi stessi a livello fisico: non strapazzatevi troppo!

E anche per oggi è tutto.