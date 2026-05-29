Tutto pronto per la 24ª edizione “Con il Cuore – Nel nome di Francesco 2026“, l’evento benefico condotto da Carlo Conti in diretta da Assisi con la partecipazione di tanti cantanti ed ospiti.

Con il Cuore Nel nome di Francesco 2026, cantanti e ospiti di stasera 29 maggio

Stasera, venerdì 29 maggio 2026, dalle ore 21.35 in prima serata su Rai1 appuntamento con la 24ª edizione “Con il Cuore – Nel nome di Francesco”, la maratona di solidarietà organizzata dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi – con il coordinamento di Padre Enzo Fortunato – a sostegno delle persone in difficoltà in Italia e nel mondo. Alla conduzione c’è Carlo Conti confermato per il diciannovesimo anno consecutivo al timone dell’evento benefico trasmesso in diretta dal sagrato superiore della Basilica di San Francesco. Un’occasione speciale anche per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia.

Tantissimi gli ospiti e cantanti protagonisti della 24ima edizione della maratona benefica trasmessa in diretta da Assisi con: Sal Da Vinci, Pupo, Michele Zarrillo, Orietta Berti, Serena Brancale, Delia, Ermal Meta, Alessandro Greco, I Gemelli di Guidonia. Non solo, durante la serata spazio anche alla partecipazione di Paolo Brosio che offre una dettagliata e sentita narrazione da alcuni dei luoghi simbolo di culto di Assisi.

Con il Cuore Nel nome di Francesco 2026, come donare

L’obiettivo della raccolta fondi dell’evento “Con il Cuore Nel nome di Francesco 2026” è quello di aiutare le Mense Francescane operanti in Italia, le famiglie italiane in difficoltà, i progetti delle Missioni Francescane operanti in Italia e in tutti i Continenti e di inviare tutti gli aiuti umanitari possibili ai tanti civili colpiti dalle tante guerre purtroppo ancora in corso. Al momento sono attivi 190 progetti in 42 paesi paesi nel mondo supportati dal 2003 a oggi dall’iniziativa, per una somma di oltre 17 milioni di euro.

Come partecipare alla raccolta fondi? Dal 25 maggio al 30 giugno è possibile inviare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515 da cellulare Fastweb + Vodafone, WindTre, Tim, Iliad, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali.

er partecipare alla gara benefica basta inviare dal 25 maggio al 30 giugno un sms o chiamare da telefono fisso al 45515. Nel corso della serata in diretta si racconta anche l’impegno dei frati e dei volontari che quotidianamente contribuiscono a dar sostegno alle tante persone bisognose e in difficoltà.