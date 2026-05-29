Sabato 30 maggio in prima serata su Canale 5 l’evento musicale con Gigi D’Alessio e tanti ospiti speciali tra musica, emozioni e l’atmosfera unica di Napoli.

Gigi D’Alessio protagonista di una serata-evento su Canale 5 il 30 maggio

Sabato 30 maggio, in prima serata su Canale 5, arriva “Gigi Stadio Maradona – Una notte a Napoli”, lo speciale evento musicale che vede protagonista Gigi D’Alessio, tornato a esibirsi nello storico Stadio Diego Armando Maradona della sua città a distanza di nove anni dall’ultima volta.

Lo show porta sul piccolo schermo una serata all’insegna della musica, delle emozioni e della grande festa, in una cornice suggestiva che celebra il legame profondo tra l’artista napoletano e la sua Napoli. Un appuntamento che ripercorre alcuni dei momenti più significativi della carriera di Gigi D’Alessio attraverso successi, racconti e performance dal vivo.

Gli ospiti di “Gigi Stadio Maradona – Una notte a Napoli”

Ad accompagnare il cantautore sul palco ci saranno numerosi ospiti del panorama musicale e dello spettacolo italiano. Tra i protagonisti della serata figurano Elodie, Geolier, Alessandra Amoroso, Clementino, LDA ed Elena D’Amario.

I duetti e gli incontri artistici renderanno ancora più coinvolgente lo spettacolo, offrendo al pubblico momenti di condivisione, energia e intrattenimento. La presenza di artisti appartenenti a generazioni e stili diversi contribuirà a creare una serata ricca di sorprese e contaminazioni musicali.

Una notte di musica e festa nel cuore di Napoli

“Gigi Stadio Maradona – Una notte a Napoli” accompagna gli spettatori in un viaggio tra canzoni, emozioni e immagini della città partenopea, valorizzando l’atmosfera speciale di uno dei luoghi simbolo di Napoli.

Lo spettacolo si presenta come un grande evento televisivo pensato per celebrare la musica dal vivo e il rapporto tra Gigi D’Alessio e il pubblico che lo segue da anni. Un’occasione per rivivere una notte speciale all’insegna della festa e della condivisione.

Produzione e regia dello show

L’evento è prodotto da FriendsTv in collaborazione con GGD Edizioni. La regia è affidata a Roberto Cenci, professionista di riferimento per i grandi show musicali televisivi italiani.

L’appuntamento con “Gigi Stadio Maradona – Una notte a Napoli” è fissato per sabato 30 maggio in prima serata su Canale 5. Un evento che promette di regalare al pubblico una serata ricca di musica, spettacolo e grandi emozioni