Oroscopo Paolo Fox di oggi, 9 luglio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi sentirete un’energia nuova accendersi dentro di voi, come una fiamma sacra che vi anima. Le influenze astrali vi offrono una giornata intensa, soprattutto nei rapporti interpersonali. In amore emerge un forte desiderio di chiarezza e autenticità. Chi vive una relazione profonda potrebbe trovarsi davanti a una scelta significativa. Sul fronte professionale, eventuali rallentamenti andrebbero affrontati con sangue freddo. La Luna vi sorride, incoraggiandovi a sognare, ma senza perdere il contatto con la realtà!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Siete noti per la vostra stabilità, ma oggi potrebbe nascere in voi il desiderio di cambiare qualcosa nella vostra routine. Le stelle vi incoraggiano a fare un passo audace, soprattutto nella sfera lavorativa: nuove possibilità bussano alla porta, ma serve il coraggio di aprirla. In amore, chi è affaticato dai sentimenti troverà consolazione, mentre chi è solo potrebbe imbattersi in un incontro sorprendente e dolce. Evitate spese superflue: è il momento di mantenere l’equilibrio anche a livello economico.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

L’aria di oggi sarà intrisa di novità. Mercurio vi è favorevole e favorisce ogni forma di comunicazione: è il momento perfetto per chiarire situazioni ambigue, scrivere o semplicemente dialogare. Chi ha vissuto recenti tensioni sentimentali potrà respirare un po’ di serenità. I cuori liberi potrebbero rimanere colpiti da uno sguardo inaspettato. In ambito professionale arrivano buone notizie, ma è bene restare concentrati per non perdere di vista gli obiettivi. Un’intuizione vi porterà lontano: entro fine mese, una scelta coraggiosa potrebbe rivelarsi vincente!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Una giornata all’insegna di un’energia dolce e protettiva grazie all’azione congiunta di Luna e Sole. Le emozioni saranno in primo piano, con l’amore che reclama attenzione e autenticità. Chi vive un legame importante sentirà il bisogno di conferme, mentre chi è single sarà attratto da connessioni sincere. A livello professionale, piccoli ostacoli si superano con diplomazia e pazienza. Un progetto recente necessita ancora di cure e fiducia. La serata vi invita a guardarvi dentro!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Oggi il Sole continuerà a brillare sopra di voi, rendendovi protagonisti. Tuttavia, non dimenticate l’importanza della responsabilità. In amore, le parole devono essere scelte con attenzione: è il momento di chiarire, di decidere. Chi vive una relazione instabile dovrà prendere una posizione. Sul lavoro, potrebbe arrivare una proposta stimolante, ma non lasciatevi ingannare dalle apparenze: analizzate ogni dettaglio.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La giornata di oggi sarà perfetta per riorganizzare pensieri ed emozioni. Vi sentirete pronti a rimettere ordine dentro e fuori di voi. In amore, occorre abbandonare ambiguità e silenzi: è tempo di conversazioni autentiche. Chi è solo potrebbe rivalutare una vecchia conoscenza. Sul lavoro, siete molto stimati, ma fate attenzione a non sovraccaricarvi. Saturno vi chiede metodo, ma anche più gentilezza verso voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Vivrete una giornata in cui l’armonia tornerà a farsi sentire. Vi sarà utile ristabilire un equilibrio, dentro e fuori. In amore, chi è in coppia ritroverà il gusto della complicità, mentre i single potrebbero incontrare qualcuno capace di toccare le corde del cuore. A livello lavorativo, un piccolo sforzo iniziale porterà frutti importanti prima della fine del mese. Siete in un momento di trasformazione positiva: accogliete con grazia ciò che arriva.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Oggi sarà una giornata intensa, ricca di vibrazioni forti. Sarete chiamati a fare scelte importanti, soprattutto nei rapporti affettivi. L’amore chiede sincerità: è giunto il momento di lasciar cadere ogni maschera. Chi ha vissuto un allontanamento potrà intravedere una possibilità di riavvicinamento. Nel lavoro prestate attenzione all’ambiente circostante: concentratevi sul vostro cammino e non lasciatevi influenzare da invidie.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La vostra sete di libertà si mescola con un desiderio di maggiore stabilità. Le stelle vi mostrano un sentiero luminoso, ma è importante fare attenzione. In amore, è necessario fare chiarezza per non lasciarsi sfuggire opportunità preziose. I cuori solitari potrebbero trovare nuovi stimoli, anche in contesti lontani. Professionalmente parlando, servono strategia e visione: non agite d’impulso. Una proposta interessante potrebbe arrivare, ma non abbiate fretta nel rispondere!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Oggi il cielo vi invita a rallentare e a riflettere. Sarà una giornata utile per ritrovare l’equilibrio tra doveri e desideri. In amore, chi ha una relazione stabile potrebbe sentire il bisogno di ravvivare l’intesa. I single, invece, potrebbero essere pronti a legami sinceri, anche se richiederanno pazienza. Sul lavoro, il vostro impegno è riconosciuto, ma non strafate: anche una pausa può portare beneficio.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’atmosfera di oggi sarà leggera, ma le vostre idee saranno più profonde del solito. È una giornata ideale per intuizioni brillanti e progetti creativi. In amore, chi vive una relazione stabile potrebbe sentire la necessità di rinnovarla: attenzione a non cercare altrove ciò che manca. I single sono affascinanti ma a volte confusi nei desideri. Sul lavoro, è un buon momento per chi opera in ambiti innovativi: un’intuizione mattutina potrebbe trasformarsi in qualcosa di concreto.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Oggi vi muoverete tra sogni e realtà, in un equilibrio delicato ma ricco di bellezza. L’amore sarà tenero e profondo: le coppie vivranno momenti intensi, mentre chi è solo potrà lasciarsi trasportare da un incontro ispirato. Sul lavoro, è meglio non forzare gli eventi: lasciate che le cose si sviluppino naturalmente. La Luna vi aiuterà a percepire ciò che non viene detto a parole.

