Oroscopo Paolo Fox del giorno: sabato 12 luglio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 12 luglio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Il cielo vi sostiene con l’energia del Sole e la grinta di Marte, vostro eterno compagno. Sarete spinti a prendere in mano le redini della vostra esistenza. In campo sentimentale, chi è solo potrebbe fare un incontro imprevisto destinato a lasciare il segno. Le relazioni di coppia si ravvivano con una passione ritrovata. A livello professionale, nuove opportunità riaccendono il desiderio di affermarsi. Tuttavia, con la Luna in posizione scomoda, è meglio non agire d’impulso: prima di reagire, prendete fiato.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Le stelle vi circondano con una calma rassicurante e profonda. È il momento di fare chiarezza dentro di voi, tra ciò che sentite e ciò che pensate. Saturno vi guida con disciplina, ma Venere vi ammorbidisce con tenerezza. In amore, è la giornata giusta per esprimere ciò che provate: le coppie possono rafforzare i legami, mentre chi è solo potrebbe accorgersi che l’amore è più vicino del previsto. Nel lavoro evitate conflitti: il vostro modo pacato di agire sarà il vostro punto di forza.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Una ventata di leggerezza e curiosità vi attraversa portandovi verso nuove direzioni. E’ il momento giusto per piccoli cambiamenti che avranno grande impatto. In amore, tutto passa attraverso la parola: dialogate, apritevi, fatevi conoscere. Le coppie hanno bisogno di ritrovare l’intesa attraverso il confronto sincero. Nel lavoro la vostra inventiva è alle stelle, ma occhio alla disattenzione: le buone idee vanno coltivate con concentrazione.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il cielo di oggi vi osserva con dolcezza, regalandovi una giornata intensa dal punto di vista emotivo. La Luna nel vostro segno accende la sensibilità e vi rende particolarmente ricettivi. In amore, ogni gesto, ogni parola, assume un significato speciale. Lasciatevi andare alla poesia dei sentimenti. Sul lavoro, fidatevi del vostro istinto: spesso vi conduce nella direzione giusta. Anche se alcune preoccupazioni economiche vi sfiorano, non lasciate che vi portino giù.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Le energie celesti vi mettono sotto i riflettori: siete pieni di magnetismo e pronti a brillare. In amore, emozioni forti in arrivo: chi è solo potrebbe vivere un incontro vibrante, mentre nelle coppie torna la complicità. Nel lavoro osate: avanzate proposte, fatevi avanti. Se state aspettando un cambiamento, questo potrebbe essere il giorno giusto per ricevere notizie!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Giornata adatta all’introspezione e alla ricerca di equilibrio. Vi troverete a riflettere su decisioni recenti, desiderosi di ordine mentale e serenità interiore. In amore, servono ascolto e delicatezza: i rapporti vanno nutriti con pazienza. Chi è solo dovrebbe lasciarsi andare con più fiducia. Nel lavoro si muove qualcosa in sordina: notizie in arrivo, ma i tempi vanno rispettati.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La vostra eleganza interiore sarà una risorsa preziosa. Vi troverete a camminare sul filo tra sogni e concretezza, e riuscirete a mantenere l’equilibrio con grazia. In amore, la vostra delicatezza conquisterà: i single possono vivere momenti carichi di fascino, le coppie ritrovano armonia nella semplicità. Sul lavoro, è il momento di prendere decisioni chiare, seguendo ciò che vi detta il cuore.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Oggi vi sentirete profondi e magnetici, come solo voi sapete essere. Una giornata carica di intuizioni e rivelazioni vi attende. In amore, le emozioni sono intense: chi è solo potrebbe lasciarsi sorprendere da un incontro affascinante, chi è in coppia dovrà gestire sentimenti forti con lucidità. Sul lavoro, una conferma tanto attesa potrebbe finalmente arrivare. Attenzione a non lasciare che l’orgoglio limiti il dialogo con gli altri. A livello fisico, energia vibrante ma sensibile: evitare gli eccessi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La giornata vi porta a una piccola sfida interiore: ridefinire le vostre mete e i vostri desideri più autentici. In amore, chi ha vagato a lungo potrebbe trovare una sosta sorprendente. Le relazioni di coppia hanno bisogno di nuove esperienze condivise. Sul lavoro si aprono spiragli interessanti, ma esaminate tutto con attenzione. Anche restare può essere una rivoluzione, se fatto con consapevolezza.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Vi troverete immersi nella costruzione concreta del vostro futuro. Sarete operosi e determinati, e i risultati inizieranno a prendere forma. In amore, desiderate stabilità e sincerità: chi vi ama dovrà dimostrarlo con gesti chiari. Per i single, segnali importanti all’orizzonte. Sul piano professionale è il momento giusto per gettare le basi di un progetto solido. Il corpo tiene bene, ma non trascurate il bisogno di pausa. Riscoprite la bellezza dei piccoli rituali quotidiani: la vostra forza è nella costanza.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La mente vola alta, tra intuizioni brillanti e voglia di cambiamento. Sorprenderete gli altri con la vostra originalità. In amore, sarete capaci di uscire dagli schemi, sorprendendo con parole nuove e gesti inconsueti. Le coppie devono ritrovare il brivido della scoperta. Sul lavoro, le idee innovative prendono slancio: portatele avanti con decisione. Non lasciate che il giudizio altrui freni la vostra creatività.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sentirete una connessione profonda con l’invisibile, come se l’universo stesso vi sussurrasse risposte. In amore, lasciatevi guidare dai segnali del cuore: ogni sguardo o parola può essere rivelatore. Le relazioni di coppia si nutrono di empatia e comprensione. Sul lavoro, seguite la vostra ispirazione: qualcosa di importante sta maturando dentro di voi.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.