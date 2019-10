Le Iene, ecco la puntata in streaming di giovedì 17 ottobre 2019 con la conduzione tutta al femminile di Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei.

Tantissimi i servizi e le inchieste al centro della puntata: dal servizio sulle malattie rare e la storia di Nicole a quella di Alvin, il bambino che rischia la vita in Siria fino all’omicidio del sindaco Vassallo.