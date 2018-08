In prima tv su Canale 5, andrà in onda stasera, martedì 7 agosto, una commedia diretta ed interpretata dal simpaticissimo Rocco Papaleo, qui nei panni di un prete spretato esiliato dalla madre in un vecchio faro nel sud dell’Italia. Il film da vedere oggi si intitola Una piccola impresa meridionale, per una serata spensierata e all’insegna delle risate e di splendidi paesaggi.

Film da vedere oggi, 7 agosto: Una piccola impresa meridionale, commedia in prima tv su Canale 5

La commedia italiana Una piccola impresa meridionale è il film che vi suggeriamo per stasera, 7 agosto: sarà trasmesso in prima tv su Canale 5 alle 21.25.

La pellicola, del 2013, è diretta ed interpretata da Rocco Papaleo, qui per la seconda volta nella veste di regista dopo Basilicata coast to coast (2010).

Curiosità: il film Una piccola impresa meridionale è tratto dall’omonimo romanzo di Papaleo; sebbene ambientato in Puglia, è stato girato interamente in Sardegna, in provincia di Oristano.

La commedia ha ricevuto una nomination ai David di Donatello per la Miglior canzone originale (Dove cadono i fulmini), ai Nastri d’argento e Ciak d’oro per la Migliore attrice non protagonista (Giuliana Lojodice in entrambi, Claudia Potenza ai Nastri d’argento).

Il cast

Oltre a Rocco Papaleo, troviamo nel film l’affascinante attore pugliese Riccardo Scamarcio, l’italo-slovacca Barbora Bobulova e l’italo-anglo-americana Sarah Felberbaum. Nel cast anche Giovanni Esposito, noto comico napoletano presente in numerose commedie italiane, e sua figlia Mela Esposito.

Ecco il cast completo di Una piccola impresa meridionale:

Rocco Papaleo: Don Costantino

Riccardo Scamarcio: Arturo

Barbora Bobulova: Magnolia

Sarah Felberbaum: Valbona

Claudia Potenza: Rosa Maria

Giuliana Lojodice: Mamma Stella

Giovanni Esposito: Raffaele

Susy Del Giudice: Maddalena

Giorgio Colangeli: Emanuele

Mela Esposito: Mela

Giampiero Schiano

La trama di Una piccola impresa meridionale

Don Costantino (R. Papaleo) è un ex prete, mollato dalla donna per cui si è spretato e tornato al suo paese natale in Puglia. La madre Stella (G. Lojodice) è disperata, poichè ha un altro scandalo in casa: la figlia Rosa Maria (C. Potenza) ha tradito il marito Arturo (R. Scamarcio) ed è scappata con l’amante.

Così Stella spedisce Costantino in “esilio” nel vecchio faro in disuso appartenente alla sua famiglia, pensando di mantenere il figlio lontano da tutti e soprattutto dalle chiacchiere di paese. Ma il faro, al contrario, attirerà l’attenzione di molti personaggi, dal cognato pianista cornuto, ad una prostituta in pensione, Magnolia (B. Bobulova), ad una stravagante ditta di ristrutturazioni, ex compagnia circense, assunta per riparare il tetto.

Il trailer