Alcune vecchie glorie di Hollywood ancora in gran forma sono i protagonisti di Queen Bees – Emozioni senza età, una divertente commedia americana diretta da Michael Lembeck nel 2021.

E’ bravissima, in particolare, Ellen Burstyn, che interpreta il personaggio principale in questo bel film sulla terza età, ispirato ad una storia vera, non stereotipato, divertente e mai banale. Da vedere (o rivedere). Va in onda nella prima serata di Venerdì 26 Aprile su Rai Tre: di seguito tutte le curiosità da conoscere.

Queen Bees – Emozioni senza età: la trama in breve e il cast

Helen è una donna anziana ma indipendente e piena di vita. Quando decide di ristrutturare la sua abitazione, si trasferisce momentaneamente in una casa di riposo. Qui conosce e stringe amicizia con altre arzille signore, che le fanno capire che forse la condizione di donna single non fa più per lei…

Oltre alla eccezionale Ellen Burstyn, del cast fanno parte anche, fra gli altri, Jane Curtin, Loretta Devine, Ann-Margret, Christopher Lloyd, James Caan, Alec Mapa, French Stewart e Matthew Barnes.

Le principali curiosità sul film

Siete pronti a conoscere le curiosità più interessanti su Queen Bees – Emozioni senza età? Le trovate di seguito: