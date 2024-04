Jason Statham, come ben sanno gli appassionati del genere, è sinonimo di azione, adrenalina e sequenze mozzafiato. L’attore non delude neanche in La furia di uomo – Wrath of Man, action con connotazioni thriller del 2021 diretto da Guy Richie. La pellicola va in onda alle 21.20 di Giovedì 25 Aprile su Rai Due in prima visione tv. Di seguito le curiosità più interessanti da sapere sul suo conto.

La furia di uomo – Wrath of Man: la trama in breve e il cast

H è un uomo freddo e misterioso impiegato presso la Fortico Security di Los Angeles, una società di furgoni portavalori. Il suo lavoro, in pratica, consiste nello spostare centinaia di milioni di dollari ogni giorno per le strade cittadine. Una vita abbastanza routinaria e monotona, che però un giorno prende una piega del tutto inaspettata.

Oltre al già citato Jason Statham, fanno parte del cast anche, fra gli altri, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Holt McCallany, Scott Eastwood, Lyne Renée, Laz Alonso, Raúl Castillo e Deobia Oparei.

Le principali curiosità sul film

Queste sono le curiosità che proprio non potete perdervi su La furia di un uomo – Wrath of Man: