Presa mortale è un film di genere action diretto da John Bonito nel 2006 che sembra cucito addosso a John Cena. Il pur bravo e popolare interprete tuttavia, famosissimo wrestler, non riesce a risollevare le sorti di una pellicola che appare scontata e con una trama basata, essenzialmente, su rovinose e violente scazzottate.

Un po’ poco e, infatti, né la critica né il pubblico lo hanno premiato. Se siete fans del campione di lotta libera e amanti del genere però, Presa mortale può avere un suo fascino. Va in onda nella prima serata di Martedì 23 Aprile su Nove. Di seguito tutte le curiosità più interessanti da conoscere sul suo conto.

Presa mortale: la trama in breve e il cast

Un muscoloso ex marine che ha combattuto in Iraq, viene rimpatriato per disobbedienza. L’uomo riprende a combattere quando un ladro rapisce sua moglie. Farà di tutto per liberarla.

Fanno parte del cast, oltre al già citato John Cena nel ruolo principale anche, fra gli altri, Robert Patrick, Kelly Carlson, Anthony Ray Parker, Abigail Bianca, Jerome Ehlers, Manu Bennett, Damon Gibson e Drew Powell.

Le principali curiosità sul film

Queste sono le curiosità da non perdere su Presa mortale: