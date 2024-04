Riccardo Scamarcio è il protagonista di Quasi orfano, commedia italiana del 2022 diretta da Umberto Carteni in onda, in prima visione tv assoluta, su Rai Uno a partire dalle 21.30 di Giovedì 25 Aprile.

Cosa dire sul film? Divertente è divertente, almeno a tratti, ma gran parte della critica non ha gradito gli stereotipi fin troppo noti sul Nord e il Sud del nostro Paese. Di seguito vi diciamo quali sono le curiosità più interessanti da conoscere su Quasi orfano.

Quasi orfano: la trama in breve e il cast

Valentino, famoso designer che abita a Milano ma ha origini pugliesi, ha sempre detto di essere rimasto orfano in tenera età. In realtà, il giovane ha chiuso i ponti con la famiglia d’origine, di cui i membri, per fortuna, sono vivi e vegeti e gestiscono un agriturismo. Un giorno, per errore, a costoro giunge un invito ad un grande evento. Quando tutti si presentano, Valentino si sente in grande imbarazzo.

Oltre a Riccardo Scamarcio nel ruolo principale, fanno parte del cast anche, fra gli altri, Vittoria Puccini, Antonio Gerardi, Grazia Schiavo, Adriano Pappalardo, Nunzia Schiano, Bebo Storti, Chiara Di Benedetto, Manuela Zero, Paolo Sassanelli, Ema Stokholma e Antonio Aiello.

Le principali curiosità sul film

Queste sono le curiosità da conoscere su Quasi orfano: