Anche se la critica non lo ha di certo osannato, Il collezionista di ossa, thriller del 1999 diretto da Philip Noyce, è un film che sa tenere desta l’attenzione dello spettatore grazie a colpi di scena ad hoc e alla suspense che lo percorre dall’inizio alla fine.

E poi ci sono i due interpreti principali, Denzel Washington e Angelina Jolie, che di certo, quanto a talento, non hanno bisogno di presentazioni. Insomma, Il collezionista di ossa, pur senza essere un capolavoro, è una pellicola piacevole da guardare. Va in onda nella prima serata di Mercoledì 24 Aprile su Nove: di seguito le principali curiosità da conoscere.

Il collezionista di ossa: la trama in breve e il cast

Un ex poliziotto rimasto disabile accetta di partecipare alla caccia aperta alla ricerca di uno spietato serial killer che sta seminando il terrore a New York City. Lo fa dal suo letto, guidando con esperienza e audacia una giovane e brillante poliziotta.

Oltre ai già citati Denzel Washington e Angelina Jolie, fanno parte del cast anche, fra gli altri, Queen Latifah, Mike McGlone, Luis Guzmán, John Benjamin Hickey, Richard Zeman, Ed O’Neill e Michael Rooker.

Le principali curiosità sul film

Queste sono le curiosità più interessanti da conoscere su Il collezionista di ossa:

Cambio di ruolo iniziale: Inizialmente, il personaggio di Angelina Jolie, Amelia Donaghy, doveva essere interpretato da un uomo. Il personaggio era un detective maschio nei libri su cui il film è basato. Tuttavia, i produttori hanno deciso di cambiare il genere del personaggio per aggiungere più dinamicità al film.

Preparazione intensa di Denzel Washington: Per prepararsi al ruolo di Lincoln Rhyme, un detective tetraplegico, Denzel Washington ha trascorso molto tempo con persone realmente paralizzate. Ha anche insistito per usare nel film la sedia a rotelle reale di un paziente paralizzato per rendere la sua interpretazione più autentica.

Scelta del regista: Phillip Noyce è stato scelto come regista per la sua esperienza in film di suspense e azione. Noyce era conosciuto per il suo lavoro in film come “Sliver” e “Dead Calm”, che hanno mostrato la sua abilità nel creare tensione visiva e atmosferica.

Location di ripresa: La maggior parte del film è stata girata a Montréal, in Canada, nonostante la storia si svolga a New York City. La produzione ha scelto Montréal per i suoi edifici storici e per le somiglianze architettoniche con alcune aree di New York, oltre alla disponibilità di incentivi fiscali per la produzione cinematografica.

Successo al botteghino: Nonostante recensioni miste, “Il collezionista di ossa” ha avuto un buon successo commerciale, guadagnando oltre 150 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di circa 48 milioni di dollari.

Adattamento da un romanzo: Il film è basato sul romanzo “The Bone Collector” di Jeffery Deaver, pubblicato nel 1997. È il primo libro della serie che segue il personaggio di Lincoln Rhyme. Deaver ha continuato a scrivere molti altri libri con Rhyme come protagonista, consolidando la sua popolarità come personaggio letterario.

Effetti speciali e trucco: Gli effetti speciali, inclusi quelli usati per mostrare le condizioni mediche di Lincoln Rhyme, sono stati ampiamente lodati. Il trucco per rendere Denzel Washington un credibile tetraplegico ha richiesto un lavoro dettagliato e accurato da parte del team di produzione.