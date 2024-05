Il Paradiso delle Signore è uno dei grandi successi di Rai Uno e negli ultimi anni la soap ha tenuto compagnia ad un numero sempre crescente di spettatori. La nuova stagione della serie tuttavia, prevede l’uscita di scena di uno dei personaggi di punta, quello di Vittorio Conti, in quanto il suo interprete, l’amatissimo Alessandro Tersigni, non farà più parte del cast. Ecco cosa sappiamo riguardo questa news che sta facendo il giro del web.

Il Paradiso delle Signore: il personaggio di Vittorio Conti esce di scena

Il finale dell’ultima stagione andata in onda de Il Paradiso delle Signore, aveva già di per sé lasciato intuire ai fans che, probabilmente, Vittorio Conti sarebbe uscito di scena. A seguito delle losche manovre di Tancredi (Flavio Parenti) infatti, c’è stata la rocambolesca fuga di Vittorio e Matilde (Chiara Boschetti).

Poche ore fa è stato lo stesso Alessandro Tersigni a dichiarare ufficialmente che, almeno per un po’, non prenderà più parte alla soap.

Alessandro Tersigni lascia la soap: le sue parole

Intervistato nel corso della trasmissione La Vita in Diretta, Alessandro Tersigni, a proposito de Il Paradiso delle Signore, ha detto che: “È stata un’esperienza fantastica, accompagnata da persone bellissime”. Ma poi ha aggiunto: “è arrivato il momento per Vittorio di prendersi una pausa, anche per non eccedere troppo, e di allontanarsi almeno per una stagione, che è la prossima”.

Quindi, per la gioia di chi segue con passione le vicende de Il Paradiso delle Signore, non si tratterebbe di un addio, ma solo di un momentaneo arrivederci. Per quanto riguarda i motivi che lo hanno portato a fare questa scelta, Tersigni ha detto di non voler rischiare di non avere più niente da dire. Forse l’attore vuole fare altre esperienze ma i set delle soap, si sa, lasciano sempre la porta aperta ad eventuali ritorni.