Cambio programmazione Mediaset per La Promessa. La soap spagnola – a partire da lunedì 20 maggio – andrà in onda in un nuovo orario e con episodi più lunghi, perché? Continuate a leggere per scoprire qualcosa di più.

La Promessa “allunga” nel daytime di Canale 5

A partire da lunedì 20 maggio la soap iberica di Canale 5 andrà a occupare lo slot lasciato vacante, dopo la fine del daytime di Amici 23. Il talent show di Maria De Filippi infatti, chiuderà i battenti sabato 18 maggio con la finale durante la quale verrà decretato il vincitore.

I fans de La Promessa potranno così trovare ad attenderli i loro beniamini a partire dalle 16:22, e seguire le vicende di Jana e Manuel fino alle 17:00 circa. Dopo la puntata quotidiana La Promessa la linea passerà a Myrta Merlino, in onda con un nuovo appuntamento di Pomeriggio Cinque.

Cosa accadrà a La Promessa? Le anticipazioni

L’appuntamento con le puntate più lunghe de La Promessa permetterà di dare uno slancio al racconto, e fare così un passo avanti nelle trame per scoprire cosa succederà a Jana, Manuel e agli altri protagonisti della soap. Proprio in questi giorni infatti, la trama si infittisce e cresce la curiosità di sapere quale sarà l’epilogo delle varie vicende. Martina riceverà a sorpresa una proposta di nozze da Antonio Carvajal, il giovane che tempo prima aveva baciato a una festa a Madrid. I genitori della ragazza si mostreranno entusiasti davanti all’idea di questo matrimonio, che riuscirebbe a risolvere i loro problemi finanziari, mentre Cruz farà di tutto per sabotare questa possibile unione. Martina d’altronde ama Curro, e l’idea di un matrimonio per interesse non le piacerà affatto.

Jana intanto sarà costretta a fronteggiare la presenza del dottor Abel alla tenuta, che non perderà occasione per sminuire il lavoro della ragazza. Manuel – preoccupato per la gravidanza di Jimena – farà in modo che il medico suo amico si stabilisca a La Promessa, mentre la moglie del giovane continuerà ad ingannare tutti.

Curiosi di scoprire il seguito? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate, che da lunedì 20 maggio andranno in onda in un nuovo orario e in versione “allungata”.