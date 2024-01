Si è da poco conclusa la 32ima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo presentato da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Una puntata che ha diviso la casa tra scontri, confronti e televoto. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda martedì 23 gennaio 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 32ima puntata del Grande Fratello 2024 di martedì 23 gennaio

La trentaduesima puntata del Grande Fratello di martedì 23 gennaio 2024 è iniziata nel segno degli scontri. Prima il confronto tra Perla, Greta e Stefano dopo le parole poco eleganti che lo stilista ha indirizzato alle due ex fidanzate di Mirko. Anche dallo studio sia Alfonso Signorini che l’opinionista Cesara Buonamici sottolineano lo scivolone di Stefano a cui non resta che pronunciare per l’ennesima volta la parola “scusa”. La stessa Buonamici dallo studio lo riprende: “è una frase avvilente, un uomo non la dice una frase così ad una donna. Si è scusato, ma non lo rifare più”. Spazio poi allo scontro tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi. Il motivo? Per l’attrice di Vivere la ex concorrente di Temptation Island è individualista, una boss che pensa solo a sé tralasciando gli interessi comuni della casa. Perla si difende dimostrando di avere carattere e buona parte della casa (e del pubblico) è dalla sua parte.

La puntata prosegue con il ritorno di Mirko Brunetti: prima il confronto-scontro con Massimiliano Varrese e Federico. Poi Mirko riabbraccia le sue ex: Greta e dopo Perla che scoppia a piangere dopo un inizio di puntata non facile per lei. Non mancano le sorprese: la prima è per Marco Maddaloni che, dopo un’emozionante racconto della sua vita da Scampia al grande successo alle Olimpiadi, riabbraccia il papà Gianni. Sul finale Giuseppe Garibaldi in studio ritrova la madre e il fratello.

Chi è uscito ieri sera 23 gennaio 2024 dal Grande Fratello?

Durante la trentunesima puntata del Grande Fratello 2024 spazio anche al verdetto del televoto che questa settimana NON era ad eliminazione. Il pubblico da casa era chiamato a decidere chi salvare tra Beatrice Luzzi, Federico e Sergio. Alla fine a spuntarla tra i preferiti del pubblico sono Beatrice e Sergio. Federico è il concorrente meno votato ed è candidato alla eliminazione definitiva in programma nella puntata di lunedì 29 gennaio 2024.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, martedì 23 gennaio

Durante la lunga diretta non poteva mancare il momento tanto atteso della nomination. Anche questa settimana nessun concorrente immune, ma tutti contro tutti. I concorrenti più votati sono: Monia, Fiordaliso, Perla e Sergio. A loro si aggiungono i due candidati all’eliminazione Federico e Stefano.

Chi vuoi salvare tra Monia, Fiordaliso, Perla, Sergio, Federico e Stefano? Il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata di lunedì 29 gennaio 2024.

Grande Fratello 2024, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 23 gennaio

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco cosa è successo nella ventesima puntata del GF di martedì 23 gennaio 2024: