Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e si prepara a regalarci nuovi colpi di scena. La serie tv va in onda dal lunedì al venerdì in daytime. Cosa accadrà nell’undicesima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 22 al 26 settembre.

Forbidden fruit, trame al 26 settembre

Alihan è sconvolto. L’uomo si sente tradito da chi considerava la persona più affidabile, e finisce con l’aprirsi con Zerrin, confessandole le motivazioni che lo hanno spinto ad agire in un certo modo. Tuttavia, la sorella si mostra restia ad accogliere le sue giustificazioni.

Le tensioni non rimangono circoscritte ai due diretti interessati: Lila teme di perdere il legame con lo zio, mentre Erim fatica a capire il comportamento della madre.

Zeynep – nel frattempo – prende posto come co-direttrice della Falcon Airlines, insediandosi nel nuovo ufficio.

Zerrin, ancora scossa, racconta ad Halit del duro confronto avuto con Alihan, durante il quale lui le ha confidato che Halit avrebbe avuto una relazione con la loro madre. Pur colpita dalle parole del fratello, Zerrin rassicura Halit, dicendo di non aver dato credito alla storia.

Trame Forbidden fruit, spoiler al 26 settembre

Hakan comunica a Zeynep la decisione di Irem di porre fine alla loro relazione.

Poco dopo, Erim respinge Ender che era andata a prenderlo a scuola; sarà il suo amico Alp a presentargli un nuovo gruppo di amici: Furkan, Umit e Celal.

Zeynep si reca poi da Dundar in concessionaria e tra i due scoppia una lite animata.

Quando l’uomo viene a conoscenza della vera identità di Zeynep, inizia a temere le ripercussioni.

Halit furioso con Yildiz nei prossimi episodi Forbidden fruit

Yildiz chiede a Halit il permesso di uscire a cena con la sorella e la cugina. Nonostante qualche riluttanza iniziale, lui accetta.

Durante la serata, le tre donne eccedono con l’alcol e, trascinate dall’euforia, inviano messaggi ad Alihan e Hakan.

Preoccupati, entrambi raggiungono il ristorante per riportarle a casa: Irem si allontana con Hakan, mentre Alihan si occupa di Zeynep e Yildiz. Al suo rientro a notte fonda, Yildiz viene affrontata da Halit che, furioso, le vieta di uscire nuovamente da sola.

Forbidden fruit, news settimanali

Il giorno seguente, Erim invita i nuovi amici a casa, ma il comportamento maleducato di questi infastidisce Yildiz, che decide di mandarli via, provocando la rabbia del figliastro. Intanto, Dundar si presenta davanti alla Falcon Airlines con alcune auto come gesto di scuse verso Zeynep. Alihan assiste alla scena e, notando che Dundar è armato, si preoccupa. Zeynep, però, lo rimette subito al suo posto, ribadendo che non è affar suo.

Infine, Ender rilascia un’intervista in cui parla del suo recente matrimonio proprio di fronte a Zeynep, che rimane profondamente turbata dalle sue parole.