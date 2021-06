Oggi, 22 giugno 2021 sono stati presentati i palinsesti Rai per la stagione televisiva 2021/2022. Tra i tanti prodotti che offre la Rai, Radio Televisione Italiana, c’è la fiction. Ascolti sempre altissimi per le storie che di volta in volta vengono raccontate sul piccolo schermo con protagonisti i beniamini del pubblico. Ma quali Serie TV vedremo nella nuova stagione televisiva 2021/2022? Scopriamolo assieme.

Palinsesti Rai 2021/2022: le fiction che vedremo tra novità e grandi ritorni

Le serie tv da sempre costituiscono una punta di diamante per la programmazione Rai perché sono sempre molto seguite e registrano ascolti pazzeschi. Quest’anno, a partire dall’autunno le fiction che vedremo sono:

Il promo realizzato da Rai Fiction per la presentazione di tutte le Serie Tv Rai che vedremo prossimamente

Le parole della direttrice di Rai fiction, Maria Pia Ammirati

“Rai Fiction non ha mai chiuso. Abbiamo un elenco straordinario e una ricchezza straordinaria. Abbiamo ‘Un professore’, che è una storia di scuola, di formazione corale con Alessandro Gassman. Mi piacerebbe ricordare anche ‘Cuori’, una serie in 8 puntate, ambientato nel 1967 all’ospedale Molinette di Torino. Abbiamo anche i grandi ritorni, ‘I bastardi di Pizzofalcone’ e grandi storie come ’Non mi lasciare’ con Vittoria Puccini che parla di abusi, e che è stata girata in una Venezia deserta, in pieno lockdown. Ci sono alcune grandi sorprese nei biopic, come ‘Carla’, incentrata su Carla Fracci. La Fracci quando abbiamo girato è stata sul set con la Mastronardi. E poi anche, dei tv movie come ‘Bonatti’”

La Ammirati ha poi anche aggiunto che tornerà su Rai2 ‘L’ispettore Coliandro’ con Giampaolo Morelli, e il grande successo di ‘Mare Fuori’, che ha avuto uno straordinario successo anche su RaiPlay. La Ammirati sottolinea che per la Rai, Raiplay è una grande palestra, un luogo dove sperimentare. Vedremo ‘Bangla’ e ‘Le più belle frasi di Osho’ con Neri Marcorè.

Maria Pia Ammirati aggiunge ancora:

“Nel 2022 arriverà la nuova stagione di ‘DOC’, che è un grande successo internazionale. Stiamo lavorando a grandi produzioni europee con ‘Germinale’ e ‘Sopravvissuti’. A proposito del 2022: avremo ‘L’amica geniale 3′ con la regia di Daniele Luchetti. Bellocchio ha girato per noi ‘Esterno notte’ dedicato ad Aldo Moro. Ci sono i ritorni di ‘Don Matteo 13′, attesissimo anche per gli avvicendamenti (entrerà nel cast Raul Bova che subentrerà a Terence Hill) Poi c’è ‘Bianca’, il ritorno di Makari, il ritorno di ‘Mina Settembre’. Il mix di generi, di varietà e questa grande ricchezza ci fa saldare con il pubblico un patto straordinario che ci dà questo successo.”

Insomma, ci sono molte fiction bellissime che sicuramente renderà la Rai sempre campione di ascolti per quel che riguarda il prodotto Fiction. La credibilità di un’azienda è fatta anche da titoli e attori che raccontano spaccati di vita della nostra società. La delicatezza dei racconti o la sfrontatezza di certi temi raccontati in modo crudo e realistico sono da sempre l’asso nella manica della fiction Rai, che non delude mai.