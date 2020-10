Sono ufficialmente iniziate il 21 ottobre a Genova le riprese di “Sopravvissuti”, la nuova fiction di Rai 1 con Lino Guanciale. La serie tv racconta la storia di alcuni superstiti di un naufragio che cercano di tornare alla loro vita normale. Si continuerà a girare in Liguria fino a metà dicembre, poi a gennaio il set si sposterà a Roma per una durata totale di 23 settimane.

Sopravvissuti: Rai annuncia una nuova serie internazionale con Lino Guanciale

Una coproduzione italo – francese – tedesca nata in collaborazione tra Rai Fiction, France Televisions, la tedesca ZDF Rodeo Drive, Cinétévé darà vita ad un mistery drama diretto da Carmine Elia. “Sopravvissuti”o se preferite Survivors (visto che è una produzione internazionale), vedrà come protagonista l’amatissimo Lino Guanciale, Luca Biagini e Barbora Bobulova, oltre a molti altri attori che compongono il cast.

La trama di Sopravvissuti, nuova fiction Rai con Lino Guanciale

La serie tv composta da dodici episodi della durata di cinquanta minuti l’uno ruota intorno alla scomparsa di una barca a vela “Arianna” in seguito ad una tempesta. L’intero equipaggio costituito da 12 persone, viene dichiarato disperso. Ma dopo un anno viene ritrovata la barca – quel che ne rimane -, e a bordo sette superstiti. Che fine hanno fatto gli altri passeggeri? Cosa nascondono i superstiti?

Ogni episodio segue le vicende complesse legate ad ogni singolo naufrago e alle loro relative famiglie. Come è proseguita la loro vita dopo che i parenti erano stati dati per dispersi? Si sono rifatti una nuova vita oppure li hanno aspettati?

Il cast di Sopravvissuti, fiction Rai diretta da Carmine Elia

Il cast della serie comprende Lino Guanciale, Luca Biagini, Barbora Bobulova, Stéfi Celma, Vincenzo Ferrera, Florian Fitz, Giacomo Giorgio, Pia Lanciotti, Sophie Pfenningstorf, Elena Radonicich, Fausto Maria Sciarappa, Camilla Semino Favro, Alessio Vassallo e Adèle Wismes. Sopravvissuti è scritta da Viola Rispoli, Max Bacchini, Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano.

Le dichiarazioni su Sopravvissuti, produzione internazionale

Secondo Francesco Nardella, Vicedirettore di RAI Fiction, “Sopravvissuti rappresenta un ulteriore traguardo nella fruttuosa collaborazione tra RAI, France Télévisions e ZDF. Una serie ideata da quattro giovani autori – Giovanni Galassi, Tommaso Matano, Sofia Bruschetta e Ivano Fachin – formatisi al Master di Sceneggiatura RAI di Perugia, che per concept e impianto drammaturgico si presta alla naturale collaborazione tra i Paesi dell’Alleanza. Una storia universale – quella di un Nostos, un ritorno a casa – che, con il linguaggio e i meccanismi del mistery drama, indaga nel profondo dell’animo umano e delle sue relazioni per raccontare cosa siamo disposti a fare per continuare a vivere”.

Sopravvissuti, quando va in onda su Rai 1?

Le riprese di Sopravvissuti sono iniziate lo scorso 21 ottobre 2020 e proseguiranno per 23 settimane per cui è probabile che la messa in onda della fiction con Lino Guanciale slitterà nella stagione televisiva 2021/2022.