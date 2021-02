Sono iniziate a Roma le riprese del film tv “Carla”, che ripercorre la vita di Carla Fracci, una etoile straordinaria tanto che la possiamo considerare una delle più grandi danzatrici del ‘900. Prodotto da Raifiction e Anele, a vestire i panni della signora Fracci sarà Alessandra Mastronardi che si trasformerà nella ballerina acclamata in tutto il mondo.

Il film tv, si ispira all’autobiografia di Carla Fracci “Passo dopo passo – La mia storia” edito da Mondadori. Le riprese sono iniziate a Roma e Orvieto e si sposteranno in seguito a Milano, al Teatro alla Scala che, per la prima volta nella sua storia, apre le porte a una produzione fiction permettendo di girare all’interno dei suoi storici e prestigiosi spazi. “Carla” verrà trasmesso sull’ammiraglia Rai nel prossimo anno.

In questi giorni la popolare attrice, Alessandra Mastronardi è stata fotografata sul set di "Carla" il film tv che ripercorre al vita della danzatrice Carla Fracci. La Mastronardi nota al grande pubblico per il ruolo di Eva nella serie tv I Cesaroni e per quello, più recente, di Alice Allevi ne L'Allieva, interpreterà stavolta un personaggio molto importante: una delle ballerine più importanti del '900.

Ultimate le riprese a Roma e Orvieto, la troupe si sposterà a Milano al Teatro alla Scala, dove Carla Fracci ha mosso i suoi primi passi nel 1946, diplomandosi nel 1954 e diventando prima ballerina nel 1958. Diretto da Emanuele Imbucci, il film tv andrà in onda prossimamente su Rai 1.

Prodotto da Gloria Giorgianni con Fabio Scamoni insieme a Rai Fiction – Anele, il film, Carla, ripercorrerà le tappe fondamentali della sua vita privata e artistica, ispirandosi alla sua autobiografia Passo dopo passo – La mia storia, pubblicata da Mondadori. La stessa Fracci con il marito Beppe Menegatti, offrirà una preziosa consulenza affinché il film tv abbia una corrispondenza reale con la vita dell’artista. Dai primi esordi all’ascesa nel mondo della danza, all’amore per il marito e alla difficile decisione di diventare mamma, in un momento difficile della sua carriera.