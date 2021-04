Anche Màkari, la serie tv Rai prodotta da Palomar con protagonista Claudio Gioè avrà una seconda stagione. Tutti coloro che hanno amato le strampalate avventure di Saverio Lamanna e del suo amico fidato, il combina guai Piccionello potranno rivederli presto.

Makari 2 si farà: il produttore Carlo Degli Esposti lo comunica sui social

Come fa sapere il produttore Carlo Degli Esposti tramite un Tweet la seconda stagione di Makari, è già una certezza. Quindi, la seconda stagione della serie tv, ispirata ai romanzi di Gaetano Savatteri si farà.

Makari girata nella splendida location siciliana di San Vito Lo Capo, avrà dunque una seconda stagione. A farlo sapere il produttore con un messaggio sui social un cui fa riferimento agli ascolti altissimi della serie tv con Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna e di Ester Pantano in quelli di Suleima, sua fidanzata.

«A che servono le parole? Bastano i numeri! Quindi 6 milioni 451 mila volte “Grazie” e… arrivederci “Màkari”!».

E con queste parole che il produttore Carlo degli Esposti per Palomar ha fatto sognare i milioni di Fan che speravano appunto in una seconda stagione. Del resto la formula della serie tv, che racconta in modo leggero e scanzonato anche eventi piuttosto violenti è godibile e il gradimento del pubblico è più che giustificato.

Il protagonista non è il classico eroe invincibile tutto muscoli e azione, ma un tranquillo giornalista – scrittore alle prese con la vita di tutti i giorni: il licenziamento dal lavoro, il ritorno alla natia Sicilia, la solarità e i modi di fare della gente del luogo a cui forse si è un po’ disabituato dopo anni vissuti nella Capitale.

Insomma, un anti eroe che però conquista per la sua sensibilità, dolcezza e intuito. Difatti il nostro Lamanna si improvvisa detective e il più delle volte risolve i casi molto più efficacemente della polizia.

L’ultima puntata della prima stagione, si conclude con Suleima – fidanzata di Saverio – che parte per Milano, perché ha superato brillantemente un colloquio di lavoro e che lascia il povero Saverio con l’interrogativo: è in dolce attesa oppure no?

Il successo di Makari non era affatto scontato, dal momento che l’accostamento con Montalbano era inevitabile. Stessa location, la “Sicilia Bedda” e un personaggio, quello interpretato da Gioè, sopra le righe, scanzonato e simpatico proprio come Salvo Montalbano.

I dati di ascolto fanno ben sperare che si possa ripetere il successo di Montalbano, fermo restando che i prodotti sono differenti così come Luca Zingaretti non è Claudio Gioè e viceversa. Ma le chiacchiere stanno a zero: quando il prodotto è ottimo, è inevitabile che il pubblico lo segua volentieri, così come tutte le fiction Rai.