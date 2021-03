Lino Guanciale tornerà in tv non solo con la seconda stagione de il Commissario Ricciardi, ma anche con una nuova serie tv, remake di una famosissima serie americana. L’attore ha iniziato le riprese di “Noi”, l’adattamento della serie americana “This is us”.

Lino Guanciale: arriva “Noi”, la versione italiana di “This is us”. Ci sarà anche Aurora Ruffino

L’adattamento della serie tv americana, campione di ascolti arriva nella versione italiana, con il titolo “Noi” che si girerà tra Roma, Milano, Torino e Napoli. Nella serie, Pietro e Rebecca rispettivamente, Lino Guanciale e Aurora Ruffino sono una giovane coppia che cresce tre figli. La fiction andrà in onda su Rai 1.

Cattleya e Rai Fiction annunciano le riprese di “Noi”, l’adattamento italiano di “This is us”, una delle serie più popolari della Nbc. I ruoli di Pietro e Rebecca, protagonisti della serie tv sono stati affidati a Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Mentre, Dario Aita, Claudia Marsicano e Livio Kone interpreteranno i figli della coppia: saranno rispettivamente Claudio, Caterina e Daniele.

Quindi un remake in piena regola: le vicende dei genitori Pietro e Rebecca saranno incentrate nella Torino degli anni ’70. Il racconto dei 3 fratelli avverrà invece, negli anni successivi e in città diverse. Le riprese sono iniziate lo scorso 15 febbraio 2021 a Roma. La serie tv è stata scritta da Sandro Petraglia, Flaminia Gressi e Michela Straniero mentre la regia è affidata a Luca Ribuoli.

L’impianto narrativo di “Noi” sarà uguale all’originale e la storia quindi metterà in evidenza su più piani temporali la vita dei genitori e dei figli. Una sorta di operazione come è accaduto per la meravigliosa fiction l’amica geniale, e la storia quindi coprirà un arco di storia italiana molto ampio. Noi, si comporrà di 12 episodi da 50 minuti l’uno e saranno trasmessi su Rai 1 in sei prime serate.

“Noi” remake “This Is Us” cast completo della fiction Rai

Oltre a Lino Guanciale e Aurora Ruffino nel ruolo dei protagonisti Pietro e Rebecca troveremo:

Dario Aita

Claudia Marsicano

Daniele Livio Kone

Angela Ciaburri

Leonardo Lidi

Flavio Furno

Timothy Martin

Francesca Agostini

Liliana Fiorelli

Giordana Faggiano

Massimo Wertmüller

A distribuire “Noi” a livello internazionale sarà, la Disney Media and Entertainment Distribution.

La versione originale “This is us”, di cosa parla?

This Is Us è una serie televisiva statunitense creata da Dan Fogelman e trasmessa dal 20 settembre 2016 dall’emittente NBC. Racconta un dramma familiare narrato su tre archi temporali, interpretato da un cast corale. La serie è stata accolta molto bene ed è amatissima dal pubblico

Siamo nel 1980: Jack e Rebecca sono una coppia di giovani sposi la cui vita si complica inaspettatamente quando lei rimane incinta di tre gemelli. Il giorno del parto plurigemellare, nonché compleanno di Jack, le cose si complicano: infatti uno dei gemelli muore.

Su proposta del dottore che segue la coppia decidono di adottare un bambino afroamericano abbandonato dal papà naturale. Quindi tornano a casa con tre figli, nonostante tutto.

Nel presente, 36 anni dopo, i tre fratelli vivono ormai in diverse città degli Stati Uniti: Kevin è un noto attore televisivo che inizia a non esere più soddisfatto della sua vita di lustrini e superficialità e cerca qualcosa di più profondo. Legatissimo alla gemella Kate, che combatte da sempre coni chili di troppo. E poi c’è Randall, marito e padre di due figlie, che va alla ricerca del proprio padre naturale da cui era stato abbandonato. Quando lo trova, scoprirà che la madre adottiva era da sempre a conoscenza della sua identità.

La trama segue tre linee temporali: le vicende dei tre fratelli adulti nel presente ma anche quelle nel loro passato e in quello dei loro genitori, così come avvenimenti nel futuro.