Il 2024 è senza alcun dubbio l’anno di BigMama complice il successo de “La rabbia non ti basta“. Dal Festival di Sanremo 2024 all’ONU fino al Concertone del Primo Maggio dove la rapper ha lanciato un messaggio di grande forza e speranza per le nuove generazioni. Il desiderio di rivalsa dai fallimenti, ma anche le sconfitte, le paure e la voglia di realizzare i propri sogni. Un monologo che è arrivato al cuore di tutti, giovani e meno giovani.

BigMama al Concerto del Primo Maggio: “la rabbia non basta, credere nei sogni salva”

La rabbia non ti basta canta BigMama che durante il Concerto del Primo Maggio al Circo Massimo di Roma si è calata per la prima volta nel ruolo di co-conduttrice con Ermal Meta e Noemi. La rapper, sulla scia del successo dell’ultimo Festival di Sanremo 2024, ha lanciato un messaggio forte e chiaro dal palco del Concertone del 1 Maggio invitando i giovani e non a non arrendersi mai. «Ci dicono sempre “non mollare, non ti arrendere, devi farcela”. Siamo figli di questa generazione che ha paura di non farcela». Inizia così il monologo della rapper che nella vita ha fallito tante volte, ma alla fine ce l’ha fatta. Ha realizzato il suo grande sogno di fare musica.

Per questo motivo, Big Mama ha sottolineato quanto anche il fallimento sia importante per lavorare su stessi, per comprendere come ha una sconfitta si possa poi risalire la china e tornare a volare. «Il fallimento è qualcosa di prezioso, ti fa ragionare su quanto credi nel tuo sogno, nella tua forza interiore. Io lo chiamo desiderio di rivalsa, la cosa più bella che ho» – ha detto la rapper rivolgendosi ai tantissimi ragazzi accorsi da ogni parte d’Italia.

Il monologo completo di BigMama al Concerto del 1 maggio 2024 a Roma

Ecco il testo completo del monologo di BigMama durante il Concertone del 1° Maggio a Roma.

«Dai discorsi che faccio di solito ho paura che venga frainteso qualcosa. Vi dico sempre di credere in voi stessi, di arrivare dove volete, di farcela con tutte le vostre forze. Ma oggi voglio parlare di un qualcosa che fa paura a tanti. Perdere, fallire.

La nostra generazione ha estremamente paura di non farcela. Siamo circondati da un mondo che ci porta a pensare che sbagliare non sia un qualcosa di umano. I voti devono essere sempre alti e quando sbagli il tuo errore viene sottolineato e quell’errore si trasforma immediatamente in un forte senso di imbarazzo.

Invece dobbiamo capire che il fallimento è qualcosa di prezioso. Ti fa ragionare su quanto effettivamente tieni al tuo sogno, ti porta ad avere una forza interna che è fondamentale per prenderti ciò che ti spetta. Il desiderio di Rivalsa. Il mio sentimento preferito.

Sapete quanti pezzi miei non sono andati bene? Quanti video pubblicati sono stati poi visti da quattro gatti? Sapete quanti contest ho perso? Quanti live ho fatto con 15 persone sotto il palco? Quante volte sono stata scavalcata da altri? Sapete quante altre volte mi succederà? E io cosa faccio?

La passione per la musica è sempre stata troppo forte, continuo. Ricordatevi che sbagliare è umano, fallire è prezioso, insegna tantissimo. Sarà la vostra ambizione a muovere il mondo. Credere nei propri sogni salva».