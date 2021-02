Arriverà presto una nuova fiction targata Rai con protagonista Alessandro Gassmann. La fiction si intitola “Un Professore” e le riprese sono cominciate da poco, dove Gassmann interpreta il ruolo di Dante, un professore che insegna filosofia in un liceo romano e si prende cura dei suoi allievi per insegnare loro come diventare adulti.

Un professore, nuova fiction di Rai 1 con protagonista Alessandro Gassmann

Il primo ciak è arrivato in questi giorni e le riprese si svolgeranno a Roma andando avanti fino a giugno – luglio. Il protagonista della nuova serie tv, come vi abbiamo anticipato, è Alessandro Gassmann. La fiction, “Un professore” è prodotta da Banijay e si girerà per circa 22 settimane.

L’attore sarà impegnato non solo sul Set di “Un professore” ma anche nella realizzazione della terza stagione di “I bastardi di Pizzofalcone”, nonché come regista del lungometraggio “Il silenzio grande” che sta girando a Napoli e che vede tra i protagonisti Margherita Buy, Marina Confalone e Massimiliano Gallo.

Un Professore: cast e trama della nuova fiction di Rai 1

Alessandro Gassmann è il professore di un liceo che si chiama Dante. Con lui anche Claudia Pandolfi per la regia di Alessandro D’Alatri. La fiction, composta da 12 episodi, è il remake della spagnola Merlì, creata da Héctor Lozano per Veranda TV.

La Fiction è scritta da Sandro Petraglia con Fidel Signorile, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni sul rifacimento di Merlì il cui protagonista è Dante, un singolare professore di filosofia, brillante e dai metodi imprevedibili e poco ortodossi.

Invita e incoraggia i propri studenti ad andare fuori gli schemi, appassionato di Socrate, Schopenhauer, Hume e Nietzsche. Grandi filosofi e così i suoi studenti affrontano la vita con problematiche scolastiche, amorose, familiari, così come facevano i peripatetici.

Dante, vive con l’anziana madre Virginia, un’ex attrice di teatro dal carattere esuberante. Ha un figlio, che si chiama Simone ma di cui non si è mai occupato, perchè ci ha pensato al ex moglie. Ora è chiamato a prendersene cura. Nonostante, Dante non sia più un giovanotto riesce ancora ad attirare gli sguardi delle donne, e tra queste c’è Anita – interpretata da Claudia Pandolfi – la madre di Manuel, uno dei suoi studenti più problematico.

Al centro della storia dunque la scuola, che purtroppo a causa della pandemia è una delle istituzioni più in sofferenza. La serie andrà in onda, con buona probabilità, nell’autunno del 2021 o nei primi mesi del 2022. Indubbiamente, sarà uno dei titoli di punta della prossima stagione televisiva di Rai Fiction.