Arriva la seconda stagione di Mina Settembre. E’ ufficiale che la fiction con protagonista Serena Rossi nei panni di un assistente sociale, appunto Mina Settembre, avrà la seconda stagione. Il cast è riconfermato per cui al fianco di Serena Rossi, rivedremo Giorgio Pasotti che interpreta il suo ex marito Claudio, un giudice affermato e Giuseppe Zeno, che presta il volto a Domenico, ginecologo presso il consultorio dove lavora Mina.

Mina Settembre 2 si farà: trama e quando andrà in onda

L’ultima puntata della fiction di Rai 1, campione di ascolti si è conclusa con un finale apertissimo. Mina divisa tra l’ex marito Claudio e il nuovo amore Domenico e alle prese con una verità scottante: il figlio della sua migliore amica Irene, è in realtà il suo fratellastro. Infatti, la sua amica ha avuto una relazione amorosa con il suo adorato papà e la verità viene a galla solo ora.

Ma se questo finale vi ha lasciato l’amaro in bocca, niente paura la Rai ha deciso che la serie avrà una seconda stagione, con gli stessi protagonisti ma con nuove avvincenti storie.

Finalmente nella seconda stagione, Mina sceglierà tra i due uomini e gli sceneggiatori sono già al lavoro per scrivere i nuovi episodi che dovrebbero andare in onda nel 2022. «Sono felicissima. La decisione della Rai di andare avanti è la conferma, al di là degli ottimi ascolti, anche Il mio personaggio è entrato davvero nel cuore delle persone» commenta entusiasta l’attrice Serena Rossi.

Mina Settembre 2, trama e quando andrà in onda: parla lo sceneggiatore della seconda stagione

Fabrizio Cestaro, head writer e sceneggiatore della fiction Mina Settembre, annuncia la seconda stagione e svela alcune anticipazioni, in una recente intervista a Fanpage: “Siamo a lavoro da diversi mesi. Sostanzialmente tutte le storie sono già definite, ma ovviamente non le posso raccontare. L’unica cosa che posso dire è che, dal punto di vista sentimentale, nella seconda stagione Mina farà una scelta tra Claudio e Domenico. È una delle battaglie che abbiamo combattuto con la Rai. Nel momento in cui finisci la prima stagione con l’indecisione della protagonista, secondo noi è sbagliato continuare a mantenerla in quello stato. Mina prenderà una decisione, questo ve lo posso assicurare”.

Bene, allora non ci resta che attendere la messa in onda di Mina Settembre 2 che molto probabilmente sarà nel gennaio del 2022.

Il nuovo impegno di Serena Rossi: la Canzone Segreta

Nell’attesa di rivedere la nuova stagione di Mina Settembre, liberamente tratta dai romanzi dello scrittore Maurizio de Giovanni, dal prossimo 12 marzo, Serena Rossi sarà impegnata con il nuovo varietà del venerdì sera di Raiuno “La canzone segreta”.