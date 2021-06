Palinsesti Tv Rai 2021-2022. Alle 12.00 di oggi, martedì 22 giugno 2021, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione televisiva Rai 2021-2022. Saranno presenti, come ogni anno, l’amministratore delegato Fabrizio Salini e i direttori di rete, tra cui quello di Rai 1 “Stefano Coletta”. I giornalisti, invece, saranno collegati da remoto, causa pandemia Covid19. C’è grande attesa di conoscere come cambieranno le prime serate di Rai1, Rai2 e Rai3 e di scoprire se ci saranno novità per il resto della giornata.

Tra le notizie più attese c’è senza dubbio l’annuncio dei conduttori del Festival di Sanremo 2022 e di quelli dell’Eurovision Song Contest. Al momento non è ancora certo che la dirigenza Rai affronterà tale argomento, ma sicuramente non mancheranno domande dei giornalisti sull’argomento.

Oltre alle prime serate Rai, durante la conferenza si parlerà anche dei programmi che andranno in onda durante le altre fasce orarie su tutti i canali Rai.

14.41 – Salini parla poi di Rai per il Sociale e sul bilancio sociale: “Pensavamo di dedicargli una data prima dell’estate, slitterà in autunno, credo che il lavoro fatto sia una delle punte di fattività”.

Novità per Caterina Balivo e Raffaella Carrà

Coletta: “Ho incontrato più volte Caterina Balivo, stiamo parlando di progetti. Nessun veto, penso sia un volto dell’ammiraglia, ci siamo visti e stiamo discutendo”. Su Raffaella Carrà, il direttore dice: “Ha scelto di essere lontana dalla vita pubblica in questo anno e mezzo, anche con lei stiamo cercando di parlare. In realtà sono giorni che la cerco, anche al suo compleanno, ma non la trovo. Resta un desiderio riportarla su Rai1“.

Sul futuro di Detto Fatto è DiMeo che prende la parola: “Non ha un futuro, ha un presente. Dopo l’episodio di qualche mese fa è ripartito alla grande, è confermato”.

Il direttore di Rai2 parla anche di Lundini e di Andrea Delogu e Stefano De Martino: “Lundini è un prospetto eccezionale, va valutato come farlo crescere senza mettergli troppa pressione, Delogu condurrà Tonica, De Martino condurrà la serata celebrativa dei 60 anni. Dobbiamo valorizzare i volti giovani senza dimenticare quelli che hanno una carriera più lunga”.

Sulla presenza di Fabio Fazio in Rai è Salini a rispondere: “Fabio Fazio sarà con la Rai per altri due anni. Al momento è previsto solo l’impegno con Che tempo che fa, ma siamo aperti ad altro”.

14.28 – Sanremo, Paola Perego e Simona Ventura e The Voice Senior

Coletta torna a parlare di Amadeus: “Al di là della conduzione, è stato premiante il suo lavoro musicale. Il passaggio è stato talmente netto, e cito i Maneskin, che io penso che il lavoro di direttore artistico di Amadeus non è un elemento così trascurabile o sostituibile. Con Fiorello? Ho un rapporto personale, parlo direttamente con lui, per ora ci diciamo solo ‘come stai’. Stiamo lavorando all’idea di portare Sanremo su soluzioni che non ci chiudano unicamente nella liturgia dell’Ariston”.

Il direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo parla invece del nuovo progetto televisivo che vede protagonista il duo formato da Paola Perego e Simona Ventura, e delle novità su i Fatti Vostri, che avrà nel cast Anna Falchi e Salvo Sottile.

In merito a The Voice Senior invece è nuovamente Coletta ad essere chiamato in causa: “Sulla giuria stiamo tentando di fare delle innovazioni ma più nell’integrazione, potrebbero esserci integrazioni. Serena Rossi? La priorità è Mina Settembre 2. Con Canzone Segreta ha dato una buona prova, mi augurerò di poterla rivedere al timone ma dobbiamo capire il suo impegno con la fiction”.

L’AD uscente Salini invece, risponde alla domanda sul canale in inglese: “Si prevede il suo lancio per l’autunno”. Sul nuovo canale tutto al femminile, l’Ad dice: “Non ci si sta lavorando, la nuova governance deciderà se portare avanti questo progetto”.

14.18 – Amadeus a Sanremo: risponde Coletta

In merito alla possibilità di un terzo festival di Sanremo condotto da Amadeus, il direttore di Rai1 Stefano Coletta dice: “Amadeus aveva detto davanti a tutti che la sua esperienza si era conclusa, in questi mesi ci siamo ci siamo parlati, non posso dire che ci sia stato un ripensamento, stiamo dialogando con lui rispetto al Festival di Sanremo e ad altri eventi. Proporremo Sanremo nella prima settimana di febbraio, penso che per la conduzione dell’Eurovision sia più efficace una diversificazione”.

14.16 – Salini in merito al video della tragedia del Mottarone

L’AD uscente Salini spiega il suo punto di vista sulla messa in onda del video della tragedia del Mottarone. Salini dice: “Credo nel diritto-dovere di cronaca”. A chi gli chiede del fatto che Alessandro Cattelan abbia anche un contratto con Netflix, l’AD risponde: “Il fatto che lui condivida un’esperienza su un’altra piattaforma non lo vedo come un neo”.

14.14 – Il direttore di Rai1 Stefano Coletta su UnoMattina

“Il mio desiderio sul nuovo daytime era di rivoluzionare quello spazio, non ci siamo riusciti per problemi legati a risorse. Il 28 giugno partirà la versione estiva, su settembre non abbiamo definito le conduzioni, ci incontreremo io e il direttore del Tg1 per definire il tandem”.

14.08 – Festival di Sanremo: le parole dei Direttore Coletta

“Serena Rossi e Cattelan? Sono due nomi bellissimi ma non abbiamo ancora definito i nomi. Stiamo prima lavorando sull’idea. Il sabato sera, oltre a Cattelan ci saranno Amadeus e le 10 puntate di Ballando con le Stelle. Il programma di Amadeus ha una somiglianza con I Migliori Anni ma c’è un linguaggio diverso, lo stesso conduttore si racconterà con un impianto anche per i giovani”. Su Sanremo il direttore aggiunge: “Il progetto Sanremo include anche Sanremo Giovani. Una stessa figura li condurrà. Sanremo Estate? Era stata una proposta generosa di Amadeus, non è successo nulla di che ma l’impianto aveva valori economici superiori a quelli immaginati e quindi essendo in un anno di ristrettezze abbiamo indirizzato le nostre attenzioni su Sanremo e Sanremo Giovani”.

Stefano Coletta: “Cattelan su due puntate? È come una miniserie, non è un tentativo semi-coraggioso ma il progetto ha compiutezza così. Oltre a Cattelan abbiamo sperimentato Serena Rossi, penso che nel 2022 seguiremo questo filone introducendo nuove presenze”.

13.58 – L’Amministratore Delegato uscente Fabrizio Salini

Fabrizio Salini AD uscente ha voluto ringraziare tutti i dipendenti della Rai: “Ringrazio tutti i dipendenti, i direttori, tutta la Rai, per aver condiviso una visione in questi tre anni. Oggi il futuro lo accendiamo, siamo abituati a lavorare a testa bassa, abbiamo condiviso un visione che portiamo come modello operativo. Abbiamo innovato, pensiamo ai vincitori degli ultimi Festival di Sanremo. Sono particolarmente sodisfatto e gratificato. Oggi ho sentito tante volte ‘abbiamo rischiato, abbiamo sperimentato’: no, abbiamo messo il contenuto al centro. Con questi nuovi palinsesti rendiamo la Rai più forte e più protagonista”.

13.57 – Rai Pubblicità

Gian Paolo Tagliavia Amministratore Delegato di Rai Pubblicità, in merito alla raccolta pubblicitaria dice: “Vediamo un primo semestre molto positivo, crediamo di chiudere con una crescita del 9% sull’analogo periodo del 2019″.

13.55 – Rai Sport: i grandi eventi sportivi dai Mondiali alle Olimpiadi

Auro Bulbarelli parla dei prossimi appuntamenti con lo sport, soprattutto quello internazionale, i Mondiali alle Paralimpiadi. La Rai traghetterà poi l’attenzione verso la stagione dello Sci, per arrivare alle prossime Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Palinsesti Rai 2021-2022: il prime time

13:50 – Prime Time: l’intrattenimento in Rai, Sanremo ed Eurovision

A presentare la prima serata Rai è il direttore di Rai1 Stefano Coletta. In riferimento al grande intrattenimento il direttore dice: “L’edizione di Ballando con le stelle è stato un pellegrinaggio a Lourdes e molti programmi sono stati segnati dal Covid, come quelli di Carlo Conti, conduttore da casa come tanti altri nomi Rai. L’intrattenimento ambiva e ambisce tuttora ad essere evasione, quindi vedremo: The Voice Senior con Antonella Clerici, un format di cui ci siamo innamorati”.

Il direttore parla poi degli altri progetti che vedremo nella prossima stagione: “Amadeus dopo i due Festival di Sanremo, l’ultimo eroico vissuto in un teatro Ariston vuoto, torna in prima serata come DJ con Arena 70/80/90, un viaggio nella memoria con artisti e hit di queste epoche, incluse meteore; Da grande con Alessandro Cattelan, grande e consolidato performer, per Rai1 è una scelta osé quasi obbligata dalla necessità di trovare nuovi talenti. Cattelan, insieme ad amici come Luca Argentero, ripercorrerà le tappe della vita fino ai 40 anni e proverà a decodificare quest’età con le sue passioni, generi e colonne sonore. Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e È sempre mezzogiorno hanno riportato le fasce mattutine e pomeridiane a brillare di nuovo, così come quella di Alberto Matano con La vita in diretta. Nel weekend ovviamente la nostra Mara Venier condurrà Domenica In con uno sprint diverso, arriveranno segmenti di people show in cui Mara si confronterà con gente comune. I Games di Rai1: L’Eredità e I Soliti Ignoti sono certezze assolute, la novità sarà Affari Tuoi family con gruppi familiari o amicali. La divulgazione di Alberto Angela in prime time, con speciale Stanotte a Napoli nella notte di Natale. Torna Roberto Bolle ma non a Capodanno, bensì dopo Sanremo. Proprio per il Festival di Sanremo non abbiamo ancora definito direzioni artistiche e conduzioni, le domande troveranno risposte poi. Al momento, i Maneskin restano un grande orgoglio dell’edizione 2021 e ci auguriamo di fare il meglio per Sanremo 2022″.

13.30 – I programmi per i più giovani

Luca Milano direttore di Rai Ragazzi cita Pianeta Storie su Rai Yoyo, “Un modo per stimolare un legame con l’editoria e la coesione famigliare. Abbiamo lavorato molto sulla diretta, che significa creare comunità. È stato fatto con La Banda dei Fuoriclasse e La posta di Yoyo. La Disney per i più piccoli altre televisioni non ce l’hanno, noi sì”. Grande spazio verrà dato spazio anche al mistery, al mondo degli animali, alla scienza, allo spazio e all’educazione civica. “La lingua inglese e l’inclusione, la LIS e i vari linguaggi alternativi per un mondo senza barriere. Fiction, sit com, mistery e serie più verticali sul target completeranno l’offerta giovani e kids, soprattutto per l’on demand su Raiplay” – conclude il direttore.

13.20 – Rai Documentari

“I documentari sono la sintesi del servizio pubblico, avremo attenzione alla coproduzione. Lavoriamo con Bbc, Pbs, Artè, avremo una stagione dedicata all’attualità e alle ricorrenze” dice Il direttore Duilio Giammaria citando poi Lady D e 9/11. Le biografie di Sergio Marchionne e Monica Vitti. Un progetto su Bella Ciao, una linea su Dante. Pif condurrà Dante Confidencial. E pol la storia di Gheddafi, l’Afghanistan, la Libia. Mompracem – L’isola dei documentari che andrà in onda la domenica pomeriggio su Rai2: “Sarà uno spazio per chi ama l’immagine, siamo sicuri avrà un grande interesse. Vogliamo mantenere un senso di trasversalità, dimostrare che lavorare in squadra è possibile”.

13.15 – Rai Play

Elena Capparelli direttrice di Rai Play: “È stato un anno impegnativo, non ci siamo fermati un giorno. L’ecosistema digitale si è trasformato in maniera incredibile, abbiamo cercato di essere orientati a migliorare ulteriormente il nostro posizionamento. Quest’anno Rai Play è diventata un brand. Abbiamo lavorato su tutti i generi con contenuti originali e arricchito il nostro archivio on demand. Rai Play è entrata nelle abitudini quotidiane, soprattutto per i più giovani. Su Rai Play i contenuti di Rai2 hanno un grande successo, ma anche Rai1 con il Festival di Sanremo. Seguiamo gli Europei e pubblichiamo in diretta ogni gol”. Tra le Novità la direttrice annuncia: “Avremo un autunno orientato ad un’offerta diversificata. Oltre alle produzioni originali di Rai Fiction avremo serie internazionali come Stalk, film in anteprima, sull’intrattenimento stiamo sperimentano contenuti in esclusiva. Avremo 8 puntate de L’altro show, poi 21 puntate su Luciano Ligabue per raccontarne la carriera, la seconda serie di Ossi di Seppia, Racconti criminali”.Viene poi lanciata Rai Play Sound, una nuova piattaforma che porta l’ascolto on demand e sarà strutturata per contenuti suddivisi in aree tematiche.

Il Cinema protagonista dei palinsesti Rai 2021-2022

Ore 13.00 – Il Cinema sulla Rai

La direttrice di Rai Gold Roberta Enni presenta la grande programmazione Rai dedicata al Cinema: “Cinema e serie ci riempiono la vita, gli occhi. La narrazione è importante per la crescita di ognuno di noi; più arricchiamo di narrazione i telespettatori, più li rendiamo consapevoli e liberi. I canali di Rai Gold sono di flusso, la programmazione è il nostro modo di narrare e i dati ci danno ragione. Di Rai Movie, che è interamente dedicato al cinema, bisogna avere cura. Noi seguiamo tutti gli eventi che parlano di cinema e abbiamo attenzione alla qualità delle pellicole mandate in onda. Rai Movie trasmetterà 5 o 6 film restaurati che sono i nostri grandi classici italiani. Su Rai4 e Rai Premium portiamo anche i documentari, è un processo che abbiamo già avviato; creeremo delle serate tematiche in cui film e documentario si integrano”. la direttrice parla poi dell’iniziativa Obiettivo Mondo, dedicata allo sviluppo sostenibile. “Interessa tutti i canali di Rai Gold, con film, documentari e fiction tratteremo tutti gli obiettivi dello sviluppo sostenibile”.

Il daytime di Rai2

Ore 12.50 – Il Daytime

Il direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo nel corso della conferenza stampa, presenta le novità del daytime. Nel presentare le novità per la nuova stagione televisiva, il direttore Di Meo dice: “Abbiamo una grande produzione, il Collegio, che tornerà con 8 puntate. La Caserma che ha avuto ottimi ascolti, tornerà nel 2022. Il programma di Milo Infante, Ore14, ha aumentato gli ascolti. Magalli condurrà un quiz sulla lingua italiana. Avremo uno spazio di documentari, Quelli che si sposterà al lunedì sera. Avremo nel weekend il ritorno di Check Up. Rai2 prova sempre a sfornare titoli, cerchiamo di interpretare la polifonia della società. In seconda serata Andrea Delogu condurrà Tonica, tornerà Restart, ci sarà una seconda serata d’infotainment con Followers. La nostra rete a novembre compie 60 anni, è una bella signora che ha bisogno di sentirsi importante”. Il 4 novembre Stefano De Martino condurrà un evento per celebrare questa ricorrenza. vengono poi ricordate le grandi siere tv di Rai2, da NCIS a Good Doctor.

Ore 12.45 – La direttrice Calandrelli presenta la programmazione culturale ed educativa

Le novità per la programmazione culturale ed educativa sono presentate dalla direttrice di Rai Cultura Silvia Calandrelli: “Il mondo della cultura durante la pandemia ha sofferto, è stato un anno difficile ma la Rai è stata presente con forza raddoppiando l’offerta. Rai Cultura ha realizzato strumenti per essere accanto alle scuole, al teatro e alla musica. La Prima della Scala è stata senza pubblico, questo speriamo di lasciarcelo alle spalle. Sarà un autunno di grandissima musica con l’Orchestra Sinfonica della Rai. Proseguiremo con la grande musica da tutti i teatri italiani. Su Rai5 avremo tanta arte, a fare da guida ad Art Night ci sarà Neri Marcorè. In esclusiva, Riccardo Muti farà le sue lezioni d’orchestra. Su Rai Storia e Rai3 proseguirà l’avventura di Maestri, ci sarà la divulgazione storica di Alessandro Barbero. Il martedì sera di Rai Storia sarà dedicato alle donne, con approccio storico ed un programma che si intitolerà Soffitto di Cristallo. Rai Scuola continuerà a proporre le proprie lezioni a supporto della scuola ed i programmi di divulgazione, in particolare scientifica”.

Ore 12.40 – Pierluigi Colantoni, direttore nuovi formati

Il Direttore dei nuovi format Rai annuncia: “Ci vuole prospettiva, da qui dobbiamo partire. La prospettiva è quella del Paese, noi stiamo lavorando sulla digitalizzazione. Ma non deve esistere una sola idea o un’idea stanziale”. Il direttore ricorda “Sogno Azzurro”, un docu-real factual andato in onda su Rai1 su RaiPlay, “In questo momento stiamo lavorando sul road movie della Nazionale agli Europei”. Un altro progetto in lavorazione si chiama “Record”, realizzato assieme a Rai Sport, e vuole raccontare i grandi momenti nelle Olimpiadi nella storia, grazie anche alla realtà aumentata. La conduttrice di “Record” avrà una conduttrice Nadia Bala, atleta paralimpica di sitting volley, e gli storyteller saranno Maurizio Ruggeri e Andrea Fusco.



Ore 12.30 – L’nformazione Rai

Nei nuovi palinsesti Rai non potrà mancare la grande informazione con i Tg, che proprio durante il periodo del Covid hanno raccontato gli effetti della pandemia sia in Italia che nel mondo gli italiani. Per presentare le novità di Rai 3 è intervenuto il direttore di rete Franco Di Mare: “La squadra di Rai3 è fortissima, la vocazione della Rai per l’approfondimento e le notizie fa parte della storia dell’azienda e del nostro Paese. La nostra squadra ruota attorno a questo. In questo anno abbiamo registrato 1milione e 200mila spettatori in più, il 70% di essi si è concentrato su Rai3. I nostri asset fondamentali sono Report, Che tempo che fa, Chi l’ha visto? e sono cresciuti, contribuendo a far passare la nostra rete alla terza posizione nazionale”.

La grande Fiction

Ore 12.15 – La presentazione della grande fiction Rai

Con un video viene mostrata quella che sarà la nuova stagione della grande fiction Rai. La direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati presenta i nuovi appuntamenti con la fiction targata Rai. Tanti i tanti titoli che vedremo dall’autunno 2021 fino alla primavera 2022 ci sono: “Un professore” con Gassmann, 8 puntate di “Cuori”, “I Bastardi di Pizzofalcone” sempre con Gassmann, “Non mi lasciare” con Vittoria Puccini. Il biopic “Carla” la fiction dedicata a Carla Fracci che come ricorda la direttrice: “Carla Fracci è stata sul set quando abbiamo girato a Milano, ne siamo orgogliosi”. Gli altri titoli sono: “Fino all’ultimo battito”, “Mina Settembre 2”, “Noi”, “Sopravvissuti”, “Il Cacciatore 3”, “Nero a metà 3”, “Màkarì”, “Non ti pago”, “Esterno notte” di Bellocchio, “L’amica geniale 3”, “Don Mateo 13”, “Blanca”. Su Rai2 tornano “Coliandro” e “Mare Fuori”. Su Rai Play “Banlga” e il comedy “Le più belle frasi di Osho”. La direttrice Ammirati aggiunge: “Ci muoviamo molto bene nel mercato internazionale. Stiamo vendendo benissimo “Doc- Nella tue mani”. Una delle grandi novità sarà fare grandi coproduzioni europee. “Sopravvissuti”, un titolo che vedremo in primavera, al quale hanno aderito Francia e Germania.

Ore 12.10 – I saluti del presidente Marcello Foa

Il presidente della Rai Marcello Foa in collegamento da Milano parla del difficile momento vissuto durante la pandemia e del fatto che la tv di Stato non ha abbandonato il pubblico televisivo: “Mi auguro che il nuovo palinsesto possa essere un nuovo inizio per il futuro. Ringrazio le direzioni le strutture e i lavoratori e collaboratori della rai per il lavoro svolto”

La giornalista Laura Chimenti apre la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti tv 2021-2021 in diretta dalla Sala degli Arazzi.