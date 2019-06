Qui il video Mediaset per rivedere, in streaming on demand, l’intera finale di All together now, l’ultima puntata del 20 giugno 2019 che ha visto trionfare il vincitore Gregorio Rega, primo nella classifica definitiva davanti all’ex volto di Amici, Veronica Liberati e al 19enne Luca Di Stefano. Qui anche tutte le altre news venute fuori dalla serata conclusiva del talent show musicale con Michelle Hunziker, tratto da un format Bbc e in Italia curato da Endemol Shine: