Proposta di matrimonio ad All together now. Nella finale del 20 giugno 2019, infatti, Carlo Paradisone ha chiesto alla compagna Antonia di sposarlo. Queste, del resto, le parole con cui Michelle Hunziker si è rivolta al concorrente napoletano e alla sua attuale fidanzata: “Hai perso 50.00 euro, ma hai trovato una moglie”. E anche J-Ax ha fatto il suo, così commentando: “Non so se lo sapete, ma Albano è autorizzato a celebrare matrimoni. Può sposarvi lui adesso”. Qui il video Mediaset con l’intero momento – sorpresa andato in onda su Canale 5.