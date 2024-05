Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 5 maggio 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Citofonare Rai2, Domenica In, Verissimo e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Verissimo e Domenica In del 5 maggio 2024: Silvia Toffanin e Mara Venier

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.152.000 spettatori (17.2%) nella presentazione dalle 14.01 alle 14.30, 2.342.000 spettatori (19.2%) nella prima parte dalle 14.30 alle 15.23, 1.748.000 spettatori (16%) nella seconda parte dalle 15.23 alle 16.50 e 1.405.000 spettatori (13.7%) nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara. Da Noi… A Ruota Libera si porta a 1.427.000 spettatori con il 14.8%.

Ascolti tv di Canale 5: Verissimo e le soap

Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.271.000 spettatori con il 17.1%. Beautiful ha intrattenuto 2.245.000 spettatori (17.9%). Terra Amara ha raccolto 2.654.000 spettatori (23%). A seguire Verissimo ha convinto 2.001.000 spettatori (20.3%) nella prima parte e 1.939.000 spettatori (19.9%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer in onda dalle 17.56 alle 18.40.

Audience Citofonare Rai2 e daytime mezzogiorno

Su Rai2 Citofonare Rai2 ha convinto 391.000 spettatori (7.1%) nella presentazione e – dopo il TGSport (318.000 – 5.4%), 328.000 spettatori con il 5.1%, nella prima parte di durata inferiore, e 554.000 spettatori con il 6.1% nella seconda parte.

Su Rai1 A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.347.000 spettatori con il 21.3%. Al suo interno la Santa Messa raduna 1.503.000 spettatori con il 24.1% eSua Maestà Recita il Regina Caeli raccoglie 1.920.000 spettatori con il 23.6%. Linea Verde ha registrato 2.634.000 spettatori con il 23.3% (breve presentazione: 1.853.000 – 20.2%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde ha interessato 620.000 spettatori (10.4%) e 998.000 spettatori (14.9%) mentre Melaverde raccoglie 1.706.000 spettatori con il 18.3%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha convinto 365.000 spettatori (17.6%) nella presentazione, 648.000 spettatori (18.7%) nella prima parte e 1.360.000 spettatori (24.8%) nella seconda parte. Tra la prima e seconda parte il TG1 delle 8 ha interessato 1.514.000 spettatori (27.2%). Check Up è visto da 1.204.000 spettatori con il 22%.

Su Canale5 Prima Pagina TG5 raccoglie 419.000 spettatori (17.1%) mentre il TG5 Mattina delle 8 segna 1.018.000 spettatori con il 20.2%. I Grandi Misteri della Bibbia sigla 575.000 spettatori (10.2%) mentre la Santa Messarealizza un ascolto di 875.000 telespettatori con il 16.1% di share.

