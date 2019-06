Super duetto ad All together now, con Albano che canta “E’ la mia vita” insieme a Veronica Liberati. Nella finale del 20 giugno 2019, infatti, il cantante di Cellino San Marco si è esibito con la concorrente finalista, intonando una delle sue canzoni più note. Qui il video Mediaset completo dell’intera esibizione trasmessa ieri sera in tv.