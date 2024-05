C’è ancora domani di Paola Cortellesi ha conquistato anche i David di Donatello 2024. Dopo aver sbancato i botteghini con più di 5 milioni di incassi superando Barbie e diventando il film col miglior incasso nelle sale italiane nel 2023, la pellicola ha conquistato 6 Premi David su 19 nomination.

Paola Cortellesi, il trionfo di “C’è ancora domani” ai David di Donatello 2024

Un trionfo annunciato e meritato per Paola Cortellesi ai Premi David di Donatello 2024. Alla sua prima prova da regista con il film “C’è ancora domani” conquista tutti. L’attrice e regista ha ricevuto il Premio David Spettatori per il miglior incasso dell’anno.

«Gli spettatori siamo noi, siamo tutti noi. Grazie ai 5 milioni di persone che hanno compiuto il gesto eroico dio uscire di casa, pagare il parcheggio e fidarsi di quello che abbiamo fatto» – ha detto la Cortellesi visibilmente emozionata. L’attrice ringrazia le persone incontrate in questi mesi, alcune delle quali hanno ritrovato in Delia un pezzo della loro vita. «Grazie alla signora che mi ha detto: ‘Sono stata una Delia ma ora non lo sono più’. Le vostre parole hanno scavalcato le chiacchiere da film e hanno dato un senso profondo a quello che abbiamo fatto» – ha detto la Cortellesi.

Poco dopo la Cortellesi torna sul palco per ritirare il Premio David di Donatello alla miglior esordio alla regia. «Sono onorata di aver fatto parte di questa cinquina di candidati. Ho amato tutti questi film, molto coraggiosi. Ringrazio tutti quelli che mi hanno dato fiducia perché non era scontato. Ho fatto questo film alle soglie della menopausa, ma auspico che gli esordienti giovani abbiano la possibilità di avere sempre un sostegno per raccontare nuove storie» – i suoi ringraziamenti.

vorrei tanto spiegare all’Academy il discorso della miglior attrice protagonista che dopo aver ritirato già diversi David inizia con “è tutto un magna magna” e conclude con “ciao mamma”. in America avranno tante cose ma non hanno Paola Cortellesi#david69 pic.twitter.com/uBkUIq76kv — clarissa insolia (@avvclarinsolia) May 3, 2024

Paola Cortellesi con “C’è ancora domani” vince il primo miglior attrice protagonista ai David di Donatello

Ma non finisce qui. Paola Cortellesi trionfa anche nella categoria miglior attrice protagonista per il ruolo di Delia nell’acclamato “C’è ancora domani”, primo suo film da regista. L’attrice ironizza per la sua continua presenza sul palco a ricevere premi dicendo: «è tutto un magna magna, sempre i soliti e sempre le stesse facce… anticipavo il discorso finale. Stasera c’è questo trend e ringrazio tutto il cast, da Valerio Mastandrea a Emanuela Fanelli e Romana Maggiora Vergano: lavorare con loro è stato gratificate ed è stata la mia grande possibilità come attrice non solo come regista».

Infine tra i premi ricevuti da “C’è ancora domani”, film d’esordio da regista per la Cortellesi anche quello alla miglior attrice non protagonista Emanuela Fanelli, miglior sceneggiatura originale che la Cortellesi ha condiviso con Furio Andreotti e Giulia Calenda e il David Giovani.