Momento – commozione ad All together now. Nella finale del 20 giugno 2019, infatti, Lucio Dalla “parla” facendo da introduzione all’esibizione di Ron, che canta “Almeno Pensami” commuovendo davvero tutti. E’ l’omaggio che il programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker sceglie di fare all’amato cantautore bolognese a distanza di 7 anni dalla morte. Qui il video Mediaset completo dell’intera performance andata in onda.