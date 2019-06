Il t-rap approda ad All together now? Nella finale del 20 giugno 2019, infatti, Michelle Hunziker si è esibita con la canzone “Michkere“, tra treccine ai capelli e look in perfetto stile da rapper. Non ci credete? Beh, ecco qui il video Mediaset con l’intera esibizione della conduttrice di Canale 5, tra citazioni televisive e relativo balletto in studio. Qui anche l’eliminazione di Dennis Fantina e Luca Di Stefano che passa il turno.