Annunciato ufficialmente il vincitore di All together now. E’, infatti, Gregorio Rega ad aver vinto la prima edizione del programma di Canale 5. La proclamazione è avvenuta durante la finale di giovedì 20 giugno 2019, con ben 94 giudici su 100 che hanno preferito il concorrente napoletano di 32 anni a Veronica Liberati, seconda in classifica. E al trionfatore, in passato già volto di The Voice of Italy 3 su Rai 2, è anche andato il premio del valore di 50.000 euro. Ecco qui il video Mediaset col momento della vittoria di Gregorio in tv e quello in cui Rega spiega come spenderà i soldi vinti nel talent show musicale con Michelle Hunziker. Qui anche la sua esibizione – omaggio a Pino Daniele.