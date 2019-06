Gregorio Rega tra i sei super finalisti di All together now. Nell’ultima puntata del 20 giugno 2019, infatti, il cantante ha battuto Alessandra Procacci, esibendosi con la nota canzone di Pino Daniele, “Yes i know my way”. E’ così che l’ex voce di The Voice of Italy ha superato la prima manche del programma di Canale 5, stessa cosa peraltro accaduta agli altri concorrenti: Carlo Paradisone, Luca Di Stefano, Rosy Messina, Martina Maggi e Veronica Liberati. Qui il video Mediaset completo della sua nuova esibizione in tv.