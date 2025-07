Novità in arrivo per Belen Rodriguez pronta a lanciarsi in nuove sfide lavorative. La conduttrice e showgirl argentina ha pubblicato una serie di Instagram Stories che, manco a dirlo, hanno attirato l’attenzione dei fan e del pubblico. In particolare una in cui si vede chiaramente la storica sede Rai di via Asiago 10, cuore pulsante del mondo radiofonico. La Rodriguez debutta in radio?

Belen Rodriguez è pronta a tuffarsi anima e corpo in un nuovo progetto: così si vocifera da qualche tempo e l’ultimo indizio lanciato dalla conduttrice e showgirl potrebbe fornire qualche dettaglio in più. La bella argentina ha infatti pubblicato tra le sue storie di Instagram uno scatto che ritrae la storica sede Rai di via Asiago 10, cuore pulsante della radiofonia pubblica: c’è chi assicura che ci sia già un programma radio pronto per lei.

Belen Rodriguez debutta in un programma radio per la Rai

Sembrerebbe fatta: il debutto di Belen Rodriguez in radio è sempre più vicino! La showgirl argentina, stando alle prime indiscrezioni trapelate subito dopo lo scatto di via Asiago 10 a Roma, sarà tra le protagoniste della prossima stagione radiofonica di Rai Radio 2 con un nuovo programma. In ben informati parlano di un format radiofonico pensato apposta per lei e destinato ad un pubblico giovane e variegato. Dopo anni di grandi successi in tv, la Rodriguez è pronta a lanciarsi in una nuova avventura lavorativa e personale, visto che si tratta della prima volta da conduttrice in radio.

Intanto l’assenza di Belen dalla tv si fa sempre più sentire. Da tempo oramai la showgirl non conduce un programma televisivo, anche se è tra le più richieste per interviste ed ospitate. Dietro questo improvviso “addio” al mondo della tv c’è stata la volontà di Belen di dedicarsi alla sua vita privata e personale dopo un momento di grande crisi sfociato anche in depressione.

Belen Rodriguez oggi, nuove sfide non solo in tv!

Proprio Belen Rodriguez, dalle pagine del settimanale Chi, aveva rivelato i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi dal mondo della tv. “Ho lasciato perché, in quel momento, non avrei portato rispetto al mio lavoro” – ha dichiarato la showgirl che ha poi aggiunto – “quando dico che l’amore è al primo posto nella mia vita parlo dell’amore a 360 gradi per me stessa, per la mia famiglia, i miei figli e lo stavo trascurando“.

La showgirl è poi entrata nei dettagli confessando un momento di crisi: “non mi amavo più. Per me i soldi non contano, per ritrovarmi ho rinunciato alla mia carriera con il rischio di perderla, ho rischiato di chiudere tutti i rapporti. Avevo perso entusiasmo, non mi stavo rispettando“. Dopo il momentaneo addio, la Rodriguez è stata ingaggiata da Discovery dove ha presentato il programma “Amore alla Prova-La crisi del settimo anno”, un nuovo inizio che ha accolto con grande entusiasmo. Ora però è arrivato il momento di nuove sfide: un programma radiofonico per Rai Radio 2 che potrebbe farcela conoscere sotto una nuova luce!