La calma (almeno in parte) dopo la tempesta. Questo giovedì 28 novembre 2019, Uomini e donne ha (a sorpresa?) dedicato un’altra puntata al Trono Over, ed in qualche modo si sono distesi i toni un po’ strong in onda ieri pomeriggio su Canale 5. Ma cos’è accaduto oggi in trasmissione? Cosa hanno visto i telespettatori pomeridiani della rete ammiraglia Mediaset?

Uomini e donne: news dalla puntata di oggi, 28 novembre 2019. Juan Luis manda via 5 dame; Gemma sfila in pigiama e lo bacia

Come da anticipazioni, a “dare il benvenuto” nella puntata di Uomini e donne trasmessa quest’oggi, 28 novembre 2019, è stato Juan Luis. Ciano ha mandato via 5 nuove dame ed ha fatto le sue scuse a Paola, che però ha reagito un po’ indispettita.

Oggi pomeriggio, inoltre, il cavaliere del Trono Over è stato protagonista anche per un altro motivo. L’uomo, infatti, ha chiesto a Maria De Filippi di esaudire un suo sogno nel cassetto: ballare con la conduttrice di Canale 5.

Ancora, Gemma Galgani ha sfilato in pigiama seducendo il diretto interessato e riuscendo anche a scambiare un nuovo bacio passionale. Ma ce la farà no la dama torinese a conquistarlo una volta per tutte?

Spazio, infine, alle sfilate a tema “pigiama party per due”. In trasmissione, la polemica ha incalzato per l’abito scelto da Barbara De Santi, mentre Ida Platano è risultata la più sensuale e Valentina F. ha sorpreso tutti perché vestita da “unicorno” (Anahi Ricca docet).

Uomini e donne, il link al video Witty tv per rivedere la puntata intera del 28 novembre 2019

Come fare per rivedere la puntata intera di Uomini e donne del 28 novembre 2019 e, dunque, ripercorrere le relative news ufficiali? Niente paura! Ecco il link al video Witty tv completo, che Superguida mette a disposizione per chi vuole fare una puntuale ripassata!