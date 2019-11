“Promossa” da Anahi Ricca, oggi a Uomini e donne Valentina F. sfila in passerella vestita da “unicorno”. Nella puntata di questo giovedì 28 novembre 2019, infatti, la dama del Trono Over arricchisce la sfilata in stile “pigiama party per due” con un abito tanto colorato quanto giudicato un po’ stravagante. Un nuovo scontro in studio con Armando, però, non manca. Che il cavaliere napoletano non ne possa più di questo continuo botta e risposta? Ecco il video Witty tv tratto dal nuovo appuntamento di oggi pomeriggio.