Ida Platano sexy a Uomini e donne. Tornata in studio dopo la rottura con Riccardo Guarnieri, la dama del Trono Over ha sfilato rispettando per filo e per segno il tema della passerella di oggi: “Pigiama party per due”. Gambe coperte e maglietta all’insù, allora, anche Gianni Sperti ha speso parole di apprezzamento per la sensualità della donna. Ecco il video Witty tv con tutta la sfilata in onda nella puntata di oggi, giovedì 28 novembre 2019.