Ida e Riccardo non stanno più insieme? Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, martedì 26 novembre 2019, la Platano ha lasciato lo studio in lacrime dopo aver parlato della sua esperienza dallo psicologo.

In puntata, Guarnieri ha chiarito di provare ancora un sentimento nei confronti della donna, mentre l’opinionista Tina Cipollari ha ipotizzato alcuni problemi di letto per i due volti del Trono Over.

Infine, l’ormai ex coppia del programma ha abbandonato lo studio, almeno per ora chiudendo una storia d’amore che, come ormai noto, ha avuto sia pro che contro. Ecco il video Witty tv e Mediaset con l’intero scontro in trasmissione.