Ida e Riccardo si sono lasciati? Oggi, lunedì 25 novembre 2019, nella puntata di Uomini e donne dedicata al Trono Over la coppia non è riuscita a superare le differenze caratteriali. La Platano insiste nel dire di non sentirsi amata e Guarnieri non riesce, almeno per ora, a dimostrarle i sentimenti che prova. Tanto che per i due si parla ufficialmente di “fine“. Riusciranno i due protagonisti del programma a risollevare la loro sorte? In attesa di scoprirlo, ecco le ultimissime immagini dalla trasmissione.