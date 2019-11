Oggi, martedì 26 novembre 2019, anche la seconda puntata settimanale di Uomini e donne ha dato spazio alle vicende sentimentali del Trono Over. Ma cos’è accaduto in trasmissione? Quali sono state le novità per Ida e Riccardo? E per Anna e Samuel, invece?

Uomini e donne: news dalla puntata di oggi, 26 novembre 2019. La resa dei conti di Ida e Riccardo

Ad aprire la puntata di Uomini e donne in onda nel pomeriggio di oggi, martedì 26 novembre 2019, è stata una delle coppie più amate del Trono Over, ultimamente davvero molto in crisi.

Parliamo di Ida e Riccardo. Tra i due, c’è stata una vera e propria resa dei conti, terminata con l’abbandono dello studio da parte di entrambi. Platano e Guarnieri si sono lasciati definitivamente, come pare? O la speranza che i due tornino insieme c’è ancora?

In attesa di conferme, in puntata si è anche parlato della mezza storia – sarebbe più corretto dire conoscenza – tra Anna Tedesco a Samuel Baiocchi. Quest’ultimo, infatti, ha deciso di interrompere il rapporto perché i baci non sarebbero troppo passionali!

Infine, in data odierna la trasmissione di Canale 5 ha dato spazio alla nuova esterna con protagonisti Armando Incarnato e Veronica Ursida. Insomma, vedremo mai i due in un rapporto di “esclusiva“, così come ora l’uomo sta chiedendo?

Uomini e donne: link al video Witty tv per rivedere la puntata intera di oggi, 26 novembre 2019

