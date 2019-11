Uomini e donne prepara i telespettatori di Canale 5 alla puntata in onda domani, mercoledì 27 novembre 2019. Stando alle anticipazioni, infatti, nel nuovo appuntamento col Trono Over Gemma Galgani rimarrà perplessa. Il motivo? Altre donne raggiungeranno lo studio per tentare la conoscenza del “suo” Juan Luis. Ma come la prenderà la dama torinese? In attesa delle immagini complete, ecco il video Witty tv con la breve anteprima.