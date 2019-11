Nuova esterna per Armando Incarnato e Veronica Ursida. Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, martedì 26 novembre 2019, il cavaliere del Trono Over ha chiesto alla dama di frequentarsi “in esclusiva“. Ma riuscirà o no, Armando, a raggiungere pienamente il suo obiettivo? In attesa di scoprirlo, ecco il video Witty tv e Mediaset con l’esterna.