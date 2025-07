Federica Carta è stata ospite al Giffoni Film Festival, dove ha partecipato a un coinvolgente incontro pomeridiano con i giovani giurati. La sera ha conquistato il pubblico con una performance intensa sul palco del Giffoni Music Concept in piazza Fratelli Lumière. Accompagnata dalla chitarra, ha eseguito alcuni dei suoi successi più amati, tra cui “Dopotutto”, “Ti avrei voluto dire” e il singolo “Per sempre mai” . L’esibizione è stata accolta da un calore travolgente, con cori spontanei e applausi scroscianti dei fan. Tra gli applausi, Federica ha dimostrato ancora una volta il suo legame autentico con la Generazione Z.

Giffoni Film Festival 2025, intervista esclusiva a Federica Carta

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva. Federica Carta si è detta emozionata per essere così amata dalle nuove generazioni: “E’ la terza volta che vengo al Giffoni e non vedevo l’ora di ritornare per conoscere persone nuove e per sentire il calore del pubblico. Mi piace tanto vedere la varietà di età che c’è qui, sono tutti molto disponibili e gentili e questo è importante per me perché sono così anche io”.

E’ un po’ di tempo che Federica non pubblica più musica. Ai nostri microfoni ha rivelato il motivo: “E’ stata una mia scelta, è vero che non pubblico musica più da tempo ma sono consapevole che per creare qualcosa di bello bisogna vivere e quando il lavoro diventa ossessione in tutti gli ambiti smetti di vivere e di capire chi sei tu veramente e questo è destabilizzante. Per questo motivo ho deciso di fermarmi un attimo, adesso ho ricominciato ad andare in studio regolarmente e sono contenta di quello che sto creando con il mio team. Non vedo l’ora di far uscire della musica che mi rappresenti”.

Federica Carta ha trovato il suo trampolino di lancio nel celebre talent show Amici di Maria De Filippi, partecipando all’edizione del 2016-2017. Grazie alla sua voce calda e al suo stile pop-soul, è riuscita a conquistare pubblico e critica, arrivando in finale e guadagnandosi una visibilità nazionale. In quella edizione insieme a lei Michele Merlo, scomparso quattro anni fa prematuramente. Federica lo ricorda così: “Ho dei bellissimi ricordi di Amici, quel periodo lo ricordo benissimo. Ricordo molto bene Michele, il suo carattere un po’ scontroso anche se alla fine si faceva volere bene da tutti. Lui aveva una grande voglia di fare le cose, una grande voglia di spaccare il mondo e questo è qualcosa che mi porto dentro”. E su Maria De Filippi ha rivelato: “Mi ha dato tantissimi consigli, li porto nel mio cuore. Quello più importante quando mi disse che non dovevo trattenere l’emozione”.