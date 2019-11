Ha chiuso lui. Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, martedì 26 novembre 2019, Samuel Baiocchi ha deciso di interrompere la mezza storia con Anna Tedesco. Il motivo? Sembra che il cavaliere del Trono Over non sia rimasto troppo soddisfatto di un recente bacio, dal diretto interessato giudicato poco passionale. Ecco i video Witty tv e Mediaset per rivedere il tutto.